Dizi Projeleri İptal Olmaya Devam Ediyor

Reklam gelirlerinin yapım maliyetlerini karşılayamaması, televizyon kanallarının yapımcılara daha az bütçe ayırmasına neden oldu. Yüksek oyuncu ücretleri de dizi projelerinin sayısında düşüşe yol açtı. Yeni yıl için hazırlanan birçok proje ya erteleniyor ya da daha süreç başlamadan iptal ediliyor.

ERTELENEN PROJELER ARASINDA ‘KARAKUYU’ VAR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın edindiği bilgilere göre; bu iptallerden biri de ‘Karakuyu’ adlı dizi projesi oldu. OGM Pictures tarafından hayata geçirilecek olan bu dizi, haksızlığa uğramış ‘Fikriye’ adlı bir kadının yeniden doğuş hikâyesini ekranlara taşıyacaktı. Deniz Akçay’ın senaryosunu yazdığı, Murat Saraçoğlu’nun yönetmenliğini üstleneceği dizinin oyuncu görüşmeleri bile başlamıştı ancak ‘Karakuyu’ da ertelenen projeler arasına katıldı.