Dizi Projeleri İptal Olmaya Devam Ediyor

dizi-projeleri-iptal-olmaya-devam-ediyor

Reklam gelirlerinin yapım maliyetlerini karşılayamaması, televizyon kanallarının yapımcılara daha az bütçe ayırmasına neden oldu. Yüksek oyuncu ücretleri de dizi projelerinin sayısında düşüşe yol açtı. Yeni yıl için hazırlanan birçok proje ya erteleniyor ya da daha süreç başlamadan iptal ediliyor.

ERTELENEN PROJELER ARASINDA ‘KARAKUYU’ VAR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın edindiği bilgilere göre; bu iptallerden biri de ‘Karakuyu’ adlı dizi projesi oldu. OGM Pictures tarafından hayata geçirilecek olan bu dizi, haksızlığa uğramış ‘Fikriye’ adlı bir kadının yeniden doğuş hikâyesini ekranlara taşıyacaktı. Deniz Akçay’ın senaryosunu yazdığı, Murat Saraçoğlu’nun yönetmenliğini üstleneceği dizinin oyuncu görüşmeleri bile başlamıştı ancak ‘Karakuyu’ da ertelenen projeler arasına katıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı: Okullar Tatil Olacak Mı

İstanbul'da hafta sonu etkili olacak soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı bekleniyor. Gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi.
Gündem

TFF 43 Antrenörü PFDK’ya Sevk Etti

Süper Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapmış 43 antrenör, bahis oynamaktan dolayı disiplin kuruluna sevk edildi.
Gündem

Buruk Ve Tedesco Derbi Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Okan Buruk ve Domenico Tedesco, Süper Kupa finali öncesi yaptıkları açıklamalarda Buruk psikolojik avantajı vurgularken, Tedesco ise sabırsızlıklarını dile getirdi.
Gündem

Husumet Yüzünden Gelen Ölümcül Saldırı: Firari Hükümlü Aranıyor

Gaziosmanpaşa'da firari bir hükümlü, önceden husumet beslediği kişiyi evinin önünde öldürdü ve ardından ortadan kayboldu. Kesinleşmiş hapis cezası 8 yıl 11 ay 15 gün.
Gündem

Gazze’deki Can Kaybı Sayısı 71 Bin 409’a Yükseldi

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 71.409'a ulaştı. Olaylar, geçici ateşkese rağmen devam ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.