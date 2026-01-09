Dizi Projelerindeki Bütçe Kısıtlamaları Erteleme Nedeni Oluyor

dizi-projelerindeki-butce-kisitlamalari-erteleme-nedeni-oluyor

Reklam gelirlerinin bölüm maliyetlerine yetmemesi, yayın kanallarının yapımcılara ayırdığı bütçelerin kısıtlanması ve yüksek oyuncu maliyetleri, dizi projelerinin sayısında belirgin bir azalmaya yol açtı. Yeni yıl için planlanan pek çok proje ya ertelendi ya da başlamadan iptal edildi.

ETKİLENEN PROJELER

Söz konusu projelerden biri de ‘Karakuyu’ olarak ön plana çıkıyor. OGM Pictures tarafından hazırlanan bu dizi, haksızlığa uğramış ‘Fikriye’ adlı karakterin yeniden doğum hikayesini izleyiciye aktaracaktı. Deniz Akçay’ın senaryosunu yazdığı ve Murat Saraçoğlu’nun yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin oyuncu görüşmeleri bile yapılmışken, ‘Karakuyu’ da erteleme listesine alındı.

