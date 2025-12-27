Dizi Setindeki Kavga Sonrası Ölüm Olayı

RİZE’DE DİZİ SETİNDE KAVGA: BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rize’de bir süre önce final yapan “Gözleri Karadeniz” dizisinin set çalışanları arasında gerçekleşen bir otel kavgasında ağır yaralanan Ahmet Emin Yavuk (30), tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Kavga ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanırken, bir diğer şüphelinin arandığı bildirildi.

KAVGA OTELDE ÇIKTI

Olay, 16 Aralık’ta Gündoğdu Mahallesi’nde bir otelde meydana geldi. Çekimleri devam eden “Gözleri Karadeniz” dizisinin setinde çalışan 5 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Otel odasındaki bu tartışma hızla büyüyerek kavgaya dönüştü. Kendisinin sette karavan şoförü olduğu belirtilen Ahmet Emin Yavuk, kargaşada başına aldığı darbelerle ağır yaralandı ve Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay sonrası başlayan polis soruşturması kapsamında 4 kişi gözaltına alındı ancak şüpheliler ifadenin ardından serbest bırakıldı.

KAFASINDA YARALAR OLUŞTU

Kafa travması geçiren Ahmet Emin Yavuk, entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı, ancak önceki gün hayatını kaybetti. Yavuk’un ölümü üzerine savcılık, gözaltına alınan 4 şüpheli için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Bu çerçevede M.G., T.Ş. ve M.Y. adlı şüpheliler yeninden gözaltına alındı, diğer şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet Emin Yavuk, İstanbul’da kılınan cenaze namazının ardından Bahçeköy Mezarlığı’nda defnedildi.

DARP EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Diğer yandan oyuncu Kerem Arslanoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ahmet Emin Yavuk’un darp edilerek öldürüldüğünü öne sürdü. Arslanoğlu, “Sette düştü, kafasını vurdu deniliyor ama kafatası kırılana kadar darp edildi. Orada ne oldu ne bitti onu da bilmiyorum, açıkçası ne olursa olsun kimse bir otel odasında dövülerek öldürülemez. Bu günümüz şartlarında faili meçhule bir arkadaşımı gönderemem. Arkadaşımı bir faili meçhule yedirecek kadar kolay değil bazı şeyler. Emin bir haftadır komadaydı, gece vefat etti” şeklinde konuştu.