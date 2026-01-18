Dmitriyev’den Avrupa’ya Trump Uyarısı: Kışkırtmayın

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Dmitriyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan bazı açıklamalar yaptı. Trump’ın Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulama kararı almasına dikkat çeken Dmitriyev, “Grönland’a asker göndermek gibi tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Avrupa babasını (Trump) kışkırtmamalı” sözlerini sarf etti. Dmitriyev, ayrıca Rusya’nın Amerika ile sürdürdüğü Ukrayna müzakerelerinin heyetinde yer aldığını vurguladı. Daha önceki paylaşımlarında ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Trump’a “baba” diye hitap etmesine atıfta bulunmuştu.

TRUMP’IN GRÖNLAND TEHDİDİ

ABD Başkanı Trump, ülkesinin “ulusal güvenlik amacıyla Grönland’a ihtiyaç duyduğunu” ve bunun “inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını” ifade etmişti. Washington’da yapılan ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanları toplantısının ardından, temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş ve ABD’nin Grönland’ı “ele geçirme arzusu açık” bir şekilde ifade edilmişti.

DANİMARKA’DAN ASKERİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, geçmişte ABD tarafından gelen egemenliğin devredilmesini içeren önerileri reddetmişti. Son günlerde Danimarka, müttefikleriyle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısında bulunmuştu. Bu bağlamda Avrupa ülkelerin, küçük askeri birlikler ve subayları Grönland’a göndereceği açıklanmıştı.