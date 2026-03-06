DMM’den MI6 İddialarına Yalanlama Açıklaması

İletişim Başkanlığı bünyesindeki DMM, “Türkiye, İngiliz MI6’dan Suriye Devlet Başkanı Şara’nın korumasını artırmasını istedi” iddiasını yalanladı.

SURİYE LİDERİ ŞARA’NIN KORUMALARI İDDİASI YALANLANDI

DMM’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yabancı bir haber ajansında bugün yayımlanan ‘Türkiye, İngiliz MI6’dan Suriye Devlet Başkanı Şara’nın korumasını artırmasını istedi’ haberi gerçeği yansıtmamaktadır” denildi. Ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)’nin, uluslararası istihbarat topluluğu ve komşu Suriye’nin güvenlik birimleri ile terörle mücadele alanında etkin iş birlikleri yaptığı vurgulandı.

DMM’DEN DEZENFORMASYON AÇIKLAMASI

Açıklamada, son dönemde Suriye makamlarıyla birlikte DEAŞ terör örgütüne karşı gerçekleştirilen başarılı operasyonların bu iş birliğinin güncel örnekleri olduğu aktarıldı. Ayrıca, söz konusu haberde belirtildiği gibi MİT’in MI6’dan Suriye Devlet Başkanı’nın korunmasıyla ilgili herhangi bir talepte bulunduğu bilgisi de reddedildi. Kamuoyunun asılsız iddialara, paylaşımlara ve içeriklere itibar etmemesi gerektiği ifade edildi.