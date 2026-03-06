DMM’den Türkiye’nin Yalanlaması İstihbarat İddiasına Destek Olmadı

dmm-den-turkiye-nin-yalanlamasi-istihbarat-iddiasina-destek-olmadi

İletişim Başkanlığı’na bağlı DMM, “Türkiye, İngiliz MI6’dan Suriye Devlet Başkanı Şara’nın korumasını artırmasını istedi” şeklindeki habere yönelik bir yalanlama yaptı.

SURİYE LİDERİ ŞARA’NIN KORUMALARI ÜZERİNE HAKİKAT AÇIKLAMASI

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yabancı bir haber ajansında bugün yayımlanan ‘Türkiye, İngiliz MI6’dan Suriye Devlet Başkanı Şara’nın korumasını artırmasını istedi’ haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gerek uluslararası istihbarat topluluğu ile gerekse de komşumuz Suriye’nin güvenlik birimleri ile terörle mücadele alanında etkin bir iş birliği içindedir” denildi.

DEZENFORMASYON OLAYINA KARŞI YALANLAMA

Açıklamada, son dönemlerde Suriye makamlarıyla birlikte gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne karşı başarılı operasyonların bu iş birliğinin en güncel örnekleri olduğu ifade edildi. Ayrıca, “Söz konusu haberde iddia edildiği gibi MİT’in MI6’dan Suriye Devlet Başkanı’nın korunması konusunda herhangi bir talepte bulunduğu veya böyle bir rol üstlenmesini istediği ise doğru değildir. Kamuoyunun asılsız iddia, paylaşım ve içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur” şeklinde ifadelere yer verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Tedesco Takıma Dönüş Yaptı: Yeni Maç Heyecanı Başladı

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Tedesco, zatürre tedavisinin ardından antrenmanlara katıldı ve bu hafta sonu Samsunspor maçında kulübede olacak.
Gündem

Muzaffer Yıldırım’ın Şirketlerine TMSF Kayyum Atandı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı aklama soruşturması devam ediyor. 6 şirkete kayyum atandı.
Gündem

DMM’den MI6 İddialarına Yalanlama Açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, uluslararası bir haber kaynağında yer alan "Türkiye, MI6'dan Şara’nın korumasını artırmasını istedi" iddiasının asılsız olduğunu duyurdu.
Gündem

Fenerbahçe’de Asensio Antrenmanı Yarıda Bıraktı

Fenerbahçe, Samsunspor karşılaşması için antrenmanlara başladı. Ancak İspanyol oyuncu Marco Asensio, antrenmanı erken terk etti.
Gündem

Rusya’nın İran’a İstihbarat Desteği İddiası Gündemde

Amerikan istihbaratına göre, Moskova dolaylı yoldan savaşa katılarak, ABD'nin askeri hedeflerine karşı İran'a istihbarat desteği sunuyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.