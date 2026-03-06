DMM’den Türkiye’nin Yalanlaması İstihbarat İddiasına Destek Olmadı

İletişim Başkanlığı’na bağlı DMM, “Türkiye, İngiliz MI6’dan Suriye Devlet Başkanı Şara’nın korumasını artırmasını istedi” şeklindeki habere yönelik bir yalanlama yaptı.

SURİYE LİDERİ ŞARA’NIN KORUMALARI ÜZERİNE HAKİKAT AÇIKLAMASI

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yabancı bir haber ajansında bugün yayımlanan ‘Türkiye, İngiliz MI6’dan Suriye Devlet Başkanı Şara’nın korumasını artırmasını istedi’ haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gerek uluslararası istihbarat topluluğu ile gerekse de komşumuz Suriye’nin güvenlik birimleri ile terörle mücadele alanında etkin bir iş birliği içindedir” denildi.

DEZENFORMASYON OLAYINA KARŞI YALANLAMA

Açıklamada, son dönemlerde Suriye makamlarıyla birlikte gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne karşı başarılı operasyonların bu iş birliğinin en güncel örnekleri olduğu ifade edildi. Ayrıca, “Söz konusu haberde iddia edildiği gibi MİT’in MI6’dan Suriye Devlet Başkanı’nın korunması konusunda herhangi bir talepte bulunduğu veya böyle bir rol üstlenmesini istediği ise doğru değildir. Kamuoyunun asılsız iddia, paylaşım ve içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur” şeklinde ifadelere yer verildi.