DMM Hava Saldırısı Alarmı İddialarını Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş’ta hava saldırısı alarmı verilmesi ve sirenlerin çalınması yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Merkez, sosyal medya platformlarında yer alan bu yanıltıcı bilgilerin asılsız olduğunu vurguladı.

DEZENFORMASYON İÇEREN İDDİALAR

Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan, ‘Halep’te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş’ta hava saldırısı alarmı verilerek sirenler çalındığı ve vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği’ yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir” denildi.

SİREN SESLERİ TEST AMAÇLI

Siren sesleri ve uyarıların, AFAD tarafından önceden planlanan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) test ve tatbikatı çerçevesinde gerçekleştirildiğinin altı çizildi. Merkez, bu durumun Halep’te yaşanan gelişmelerle doğrudan bağlantısının bulunmadığını belirtti.

PANİK YARATAN PAYLAŞIMLARA DİKKAT

Toplumun paniğe sevk edilmesinin amaçlandığı bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.