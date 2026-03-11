Kızıldeniz Krizi Taşımacılık Maliyetlerini Artırıyor

Kızıldeniz’deki devam eden güvenlik sorunları ve Ortadoğu’daki artan gerilim, global deniz taşımacılığı maliyetleri üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor. Danimarkalı konteyner taşımacılığı devlerinden Maersk’in CEO’su Vincent Clerc, bu yükselen maliyetlerin tedarik zincirine yansıyacağını ve sonuçta tüketici fiyatlarını etkileyeceğini ifade etti. Clerc, şirketlerinin sözleşmelerinde yakıt ve operasyon maliyetlerindeki dalgalanmaların müşterilere aktarılmasını sağlayan mekanizmaların bulunduğunu açıkladı.

ARTAN MALİYETLER TÜKETİCİYE YANSIYABİLİR

Clerc, taşımacılık sözleşmelerindeki yakıt fiyatı değişimlerinin, yüksek veya düşük olmasına bakılmaksızın, müşterilere aktarılmasına olanak tanıdığını belirtti. “Yakıt fiyatı ister yükselsin ister düşsün, sözleşmelerimiz bu değişimleri müşterilere yansıtmamıza imkan veriyor” dedi. Maersk CEO’suna göre, yükselen taşımacılık maliyetleri sadece nakliyecileri değil, tüm tedarik zincirini etkiliyor. Bu durumu değerlendirirken, “Maliyet artışları nihayetinde müşterilerimize ve oradan da tüketicilere yansıması olacaktır” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL TİCARET ROTALARI İÇİN DİPLOMATİK UZLAŞI ÇAĞRISI

Clerc, Ortadoğu’da deniz ticaretinin yeniden güvenli hale gelmesi için diplomatik çözümlere ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. ABD, İsrail ve İran’ın küresel ticaret yollarının tekrar açılması konusunda bir uzlaşıya varması gerektiğini vurgulayan Clerc, deniz güvenliğinin sağlanmasının global ekonomi için son derece önemli olduğunu belirtti.

GÜVENLİ DENİZ ULAŞIMI VURGUSU

Bölgedeki deniz yollarının güvenliğinin artırılması gerektiğini savunan Clerc, Batılı donanmaların geçici çözümlerinin yeterli olamayacağını ifade etti. “Nihayetinde serbest ve güvenli deniz ulaşımının yeniden sağlandığı bir ortama dönmemiz gerekiyor” diyen Clerc, güvenli deniz rotalarının küresel ticaretin istikrarı açısından hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi. Kızıldeniz’deki güvenlik sorunları ve Ortadoğu’da yaşanan gerilim, global deniz taşımacılığı maliyetleri üzerindeki etkisini sürdürüyor. Clerc, deniz ticaret yollarının güvenli hale getirilmesinin, küresel ticaretin sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu vurguladı.