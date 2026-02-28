DMM: İran Sınırından Kaçak Geçiş İddiası Yalanlandı

dmm-iran-sinirindan-kacak-gecis-iddiasi-yalanlandi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye’nin İran sınırından kaçak geçiş yapıldığı iddialarını yalanladı. Merkezden yapılan açıklamada, bu yöndeki görüntülerin dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

DEZENFORMASYON İÇERİĞİ

Merkez, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada “Bazı sosyal medya hesaplarında İran sınırından Türkiye’ye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntüler, dezenformasyon içermektedir” ifadesine yer verdi. Ayrıca, görüntülerin zamanı ve yeri belirsiz eski çekimlerden oluştuğunun, son dönemdeki bölgesel gelişmeler sonrası kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği kaydedildi.

SINIR GÜVENLİĞİNE ETKİSİ

Türkiye’nin sınır hattıyla ilgili herhangi bir somut veri bulunmadığı belirtilen açıklamada, “Bu tür paylaşımlar, sınır güvenliğini hedef alarak kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlamaktadır” denildi. Türkiye’nin hudut güvenliğinin 7/24 esasına dayalı çok katmanlı sistemlerle kesintisiz olarak sağlandığına dikkat çekildi.

RESMİ AÇIKLAMALARIN ÖNEMİ

Açıklama, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini ve yalnızca resmi makamların açıklamalarına dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak sona erdi. Bu bağlamda, kamuoyundan dikkatli ve bilinçli olunması istendi.

