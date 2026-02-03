DMM Türkiye’deki Çocuk Kaybı İddialarını Yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye’de kaybolduğu öne sürülen çocuk sayısı konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Türkiye’de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu” yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

ÇOCUKLARIN KAYBOLDUĞU İDDİASI DOĞRU DEĞİL

DMM’nin açıklamasında, “Sosyal medya mecralarında yer alan, “Türkiye’de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu” iddiaları doğru değildir” ifadeleri yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından sağlanan verilerin, bağlamından koparılıp yanlış bir biçimde sunulduğu vurgulandı. Ayrıca, TÜİK istatistiklerinin yalnızca resmi kayıp müracaatı yapılmış ve ardından bulunan çocuklara yönelik olduğu belirtildi. Bu verilerde, iddialardaki oranların söz konusu olmadığı ifade edildi.

KAYIP VE BULUNAMAYAN ÇOCUK SAYISI

Ayrıca, kayıp ve bulunamayan çocuk sayısıyla ilgili kamu kurumları tarafından yayımlanmış resmi bir istatistiğin bulunmadığı aktarıldı. DMM, 2024 yılında bu asılsız iddiaları net bir şekilde yalanladığını vurguladı. Bu durumun ardından, kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan dezenformasyon içerikli paylaşımların kasıtlı olarak tekrar yayıldığı da tespit edildi. Kamuoyunun bu tür dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi gerektiği önemle hatırlatıldı.