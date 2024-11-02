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“DMO’dan Tıbbi Malzeme Alımına Yalanlama”

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DMO AÇIKLAMASI: GERÇEK DIŞI HABERLER

DMO, bir internet sitesinde yer alan “15 dolarlık ürünü, 142 bin liraya aldılar” başlıklı habere dair açıklama yaptı. Haberdeki tüm ifade ve iddiaların tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğu, kamuoyunu bilinçli bir şekilde yanıltma ve kandırmaya yönelik olduğu belirtildi. Açıklamada, DMO’dan hiçbir bilgi alınmaksızın kasıtlı şekilde haber yapıldığı ifade edildi.

SAĞLIK MARKET KATALOGU İLE İLGİLİ VERİLER

Açıklamada, Ofisin Sağlık Market Katalog ürünleri için gerçekleştirdiği fiyat araştırma ve analiz çalışmasının, tüm üniversite ve devlet hastanelerinin alım verileri, benzer teknik şartnamedeki muadil markaların anlaşma fiyatları, eğer mevcutsa yurt dışı internet verileri ve diğer ilgili veriler doğrultusunda titizlikle yapıldığı aktarıldı.

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