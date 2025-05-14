DNA Testleri Gerçeği Ortaya Çıkardı: 38 Yıl Sonra Özgürlük

PETER SULLIVAN’IN HUKUKİ SÜRECİ VE YENİ GELİŞMELER

İngiltere’de, 38 yıllık bir süre boyunca haksız yere cezaevinde kalan 68 yaşındaki Peter Sullivan’ın cinayet mahkûmiyeti, yeni delillerin incelenmesi sonucu temyiz mahkemesi tarafından bozuldu. Bu karar, İngiliz yargı tarihinin en uzun süreli adaletsizliklerinden biri olarak kaydedildi. Sullivan, 1987 yılında 21 yaşındaki çiçekçi ve bar çalışanı Diane Sindall’ın öldürülmesiyle suçlanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

SINDALL’IN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMESİ

Sullivan’ın, o sırada bir dart maçını kaybettikten sonra gün boyunca alkol aldığı ve Sindall’la karşılaşmadan hemen önce elinde bir levye ile dışarı çıktığı iddia edildi. Sindall, çiçekçi minibüsü ile pub vardiyasından eve dönerken arıza yaptığında, yanına yaklaşan bir kişi tarafından cinsel saldırıya uğradı ve dövülerek öldürüldü. Cesedi, kısmen giyinik ve parçalanmış bir şekilde bulundu. Sullivan, masum olduğunu savunarak avukatları aracılığıyla daha önce iki kez mahkumiyetinin bozulması için başvuruda bulundu. Ancak aradan geçen 38 yıl içinde yapılan genetik teknolojilerindeki ilerlemeler, Sullivan’ın suçsuz olduğunu kanıtladı.

YENİ DELİLLER VE DNA TESTLERİ

Ceza Davaları İnceleme Komisyonu’nun (CCRC) talebiyle yapılan yeni DNA testleri, Sullivan’ın olay yerinden toplanan ve saklanan örneklerde bulunmadığını ortaya koydu. CCRC adına açıklama yapan Duncan Atkinson, temyiz mahkemesine ilettikleri DNA analizinin profilinin “bilinmeyen bir erkeğe” işaret ettiğini belirtti. Sullivan’ın serbest bırakılmasının hemen ardından polis, Sindall’ın cinayetine ilişkin soruşturmayı yeniden başlattı. Fakat ulusal DNA veritabanında yapılan aramalar şu ana kadar herhangi bir eşleşme sağlamadı.