Doğalgaz Desteği Sona Erecek Mi Beklentisi Artıyor

Havaların soğuması ile birlikte, doğalgazda devlet desteğinin devam edip etmeyeceği en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündeme dair soruları yanıtlayarak doğalgaz ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DEVLET DESTEĞİNİN PAYI

Bayraktar, “Vatandaşımız benim elektriğim kesilmesin, doğal gaz kapımda olsun, evimde olsun. Dolayısıyla birinci beklenti herhalde arz güvenliği ve herkes kesintisiz enerji istiyor, daha kaliteli. Ama beraberinde de tabii faturam da düşük olsun, ucuz olsun. Bizim de bütün gayretimiz milletimize bu kaynakları kesintisiz bir şekilde, ucuz bir şekilde, kaliteli bir şekilde sunabilmek.” açıklamasını yaptı. Ayrıca, doğalgaz faturasının yüzde 45’inin devlet tarafından karşılandığını belirtti ve bu durumun küresel fiyat artışlarından etkilendiğini ifade etti. Bayraktar, “Bunun için çok önemli tabii bu kaynakların biraz önce konuştuğumuz her şeyi niye bu kadar dünyadan bahsettik? […] Avustralya’daki bir LNG terminalinde efendim grev oluyor, bakıyorsunuz Avrupa’daki gaz fiyatları artıyor. Dolayısıyla bizim ülkemizdeki gaz fiyatları da artacak noktaya geliyor.” dedi.

YENİ TARİFE SİSTEMİ GETİRİLİYOR

Bayraktar, doğalgaz konusunda da benzer bir tarife sisteminin uygulanacağı bilgisini paylaştı. “Elektrik tarafında yaklaşık yüzde 50’lerde yine devletimiz tarafından karşılanıyor. Ama son 1-1,5 yıldır bir elektrikte son kaynak tedarik tarifesi belirlendi.” diyerek, belirli limitler doğrultusunda devlete olan desteğin oranlarının belirli tüketim aralıklarına göre değişeceğini söyledi. 4000 kilovatsaate kadar olan tüketimlerin desteklenebileceğini, bu limitin üstündeki tüketicilerin ise daha yüksek gelir grubunda yer alacaklarını açıkladı. “Doğal gazda benzer çalışmamız var. Yani Türkiye’deki ortalama tüketim yaklaşık 200 metreküp ocak ayında. […] Uzun lafın kısası bu çerçevede hazinemizin imkanları ve 2026 bütçesine koyduğu imkanlar çerçevesinde biz inşallah önümüzdeki günlerde işte bu hem yeni fiyatlar hem elektrikte hem doğal gazı bir değerlendirme yapacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.