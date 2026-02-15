Doğalgaz Piyasasında Tüketici Haklarını Güçlendiren Düzenlemeler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğalgaz sektöründe meydana gelen tüketici haklarını güçlendiren bir dizi yeni düzenleme gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, kurulumun 12 Şubat tarihli toplantısında Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde kapsamlı değişikliklerin onaylandığı belirtildi. Bu karar, resmi basım için Cumhurbaşkanlığı’na iletildi. Yeni düzenlemeler ile birlikte doğalgaz dağıtım faaliyetlerinde etkinlik, verimlilik ve şeffaflığın artırılması, tüketici memnuniyetinin yükseltilmesi ve mevcut sorunların çözülmesi hedefleniyor.

BAĞLANTI BEDELİ İÇİN 6 TAKSİT SEÇENEĞİ

Yönetmelikte yapılan değişiklik, abone bağlantı bedelini kredi kartıyla taksitli ödeme talep eden tüketiciler için mevcut 3 taksit uygulamasını genişletiyor. Yeni düzenleme ile bu seçenek altı aya kadar çıkartılıyor ve tüketicilere daha fazla ödeme esnekliği sunuluyor. Ayrıca, kamu kuruluşları, ibadethaneler, cemevleri ve Kur’an kursları ile yaşlı aylığı ve sosyal yardım alan kişilerden yeni abonelikler esnasında güvence bedeli talep edilmemesi kararlaştırıldı. Yanlış ölçüm veya kaçak kullanımlarda tüketim bedelinin hesaplanmasındaki süreçler de daha şeffaf hale getirildi, böylelikle hem tüketiciler hem de dağıtım şirketleri açısından hukuki netlik sağlandı.

SAYAÇ VE FATURA SÜREÇLERİNDE NETLİK GETİRİLDİ

Dağıtım şirketlerinden kaynaklanan nedenlerle sayaç okuma süresinin uzaması durumunda, mevcut düzenleme değişerek tüketim bedelinin en az dört fatura döneminde tahakkuk ettirilmesi öngörülüyor.

SMS ile FATURA BİLGİSİ ZORUNLU HALE GELDİ

Tüketicilerin tercihine bağlı olarak kağıt faturalarına ek olarak kısa mesaj ve e-posta ile bilgilendirme seçeneği getirildi. Fatura tutarı ve son ödeme tarihinin kısa mesajla bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Belirlenen kriterlere uygun bölgelerde uzaktan okuma ve akıllı ölçüm sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte sayaçları koruyucu ekipmanların kullanılması sağlanıyor. Bununla kaçak kullanımın önlenmesi ve işletme verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca, acil çağrı hizmetlerinin daha profesyonel yapılar tarafından sunulması amaçlanıyor.

HİZMET KALİTESİ VE VERİ GÜVENLİĞİ ARTIRILDI

Dağıtım bölgelerinde en az bir işletme binası kurulması da yasayla mühürlenmiş oldu. Arşivlerin dijital ortama aktarılması zorunlu hale getirildi. Şirket verilerinin ayrıştırılmış şekilde yönetilmesiyle birlikte veri bütünlüğü ve gizliliğinin korunmasına yönelik düzenlemeler yapıldı. İhbar alma ve ekip yönlendirme süreçlerinde yeni teknolojik sistemlerin kullanılmasına olanak sağlandı. Ayrıca, afet ve acil durumlarda dağıtım şirketlerinin birbirlerine personel, araç ve ekipman desteği sunabilmesi için mevzuat oluşturuldu. Yüksek tüketimli bazı tesislerin teknik ve ekonomik kriterler çerçevesinde ilgili lisans bölgesinde yer alabilmesine imkan tanındı. Yapılan düzenlemelerin konut tarifelerine olumlu bir katkı sağlaması ve serbest tüketiciler arasında rekabetin artması bekleniyor.

TÜKETİCİ MEMNUNİYETİ ÖNCELİK OLACAK

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji piyasalarında en büyük önceliklerinin tüketicinin korunması ve memnuniyetinin artırılması olduğunu dile getirerek, “Bu düzenlemelerle ödeme süreçlerinde esneklik sağlıyor, faturalandırma ve bilgilendirme mekanizmalarını daha şeffaf ve etkin hale getiriyoruz. Ayrıca, sosyal destek kapsamındaki vatandaşlarımız için sağlanan güvence bedeli muafiyetleri sosyal devlet anlayışımızın bir yansımasıdır. Düzenlemelerimiz ile teknolojik altyapıyı güçlendirirken veri güvenliği ve hizmet kalitesini üst düzeye taşıyoruz. Hedefimiz, güvenli ve sürdürülebilir bir doğalgaz piyasasını kalıcı bir şekilde tesis etmektir.” ifadelerini kullandı.