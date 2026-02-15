Evde Bakım Yardımı 2026’da 13 Bin 878 TL Oldu

Dar gelirli hanelere yönelik olarak sağlanan evde bakım yardımının tutarı, 2026 itibarıyla 13 bin 878 TL’ye çıkarıldığı bildiriliyor. Bu yardımın miktarı, 2025 yılı Temmuz ayında 11.702 TL olarak belirlenmişti. Sosyal destek ödemeleri, memur maaş katsayısına göre güncelleniyor ve evde bakım yardımının yeni tutarı da bu çerçevede belirleniyor.

BAKIMA MUHTAÇ BİREYLER İÇİN DESTEK

Bakıma muhtaç engelli bireylerin ailelerine verilen destek, 2026 Şubat ayından itibaren 13 bin 878 TL olarak devreye girdi.

SAĞLIK RAPORU ŞARTI DEĞİŞMEDİ

Başvuruların kabulü için yalnızca gelir koşulu yeterli olmuyor. Yardımın bağlanabilmesi için bakıma muhtaç bireyin adına Engelli Sağlık Kurulu Raporu alınması gerekiyor. Bu raporda “tam bağımlı” ifadesinin yer alması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca eski raporlarda kullanılan “ağır engelli” tanımı da geçerliliğini koruyor.

ÖDEME TAKVİMİ HAKKINDA

Evde bakım yardımları, her ay düzenli bir biçimde gerçekleştiriliyor. 2026 Şubat dönemi için güncellenen ödemelerin, ayın 15 ile 30’u arasında il bazında hesaplara yatırıldığı duyuruldu.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TAKİP İMKANI

Hak sahipleri, ödemenin durumunu e-Devlet sistemi üzerinden “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” ekranından takip edebiliyor.

