İran’dan Nükleer Anlaşmada Seyreltme Teklifi

Tahran yönetimi, nükleer müzakereler çerçevesinde, elindeki yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu seyreltme kararı aldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht-Revançi, bu adımın İran’ın uzlaşıya olan istekliliğini gösterdiğini belirterek, Washington’un yaptırımları kaldırması durumunda uzlaşma yolunun açılacağını ifade etti. Umman’daki dolaylı görüşmelerin olumlu seyrettiğini kaydeden Revançi, Salı günü Cenevre’de başlayacak ikinci tur müzakereler öncesinde “topun artık Amerika’nın sahasında” olduğunu vurguladı.

İRAN NÜKLEER DOSYADA SINIRLARINI ÇİZGİYOR

İran tarafı, müzakerelerin yalnızca nükleer konularla sınırlı kalmasını, balistik füze programının ise pazarlık dışı tutulmasını talep ediyor. Revançi, savunma kapasitelerinden vazgeçmeyeceklerini dile getirerek, İsrail ve ABD’nin füze taleplerini reddetti. Geçmişteki “sıfır zenginleştirme” isteğinin artık geçerli olmadığını belirten Revançi, nükleer silah geliştirme konusundaki tutumlarını bir kez daha tekrarladı. Görüşmelere Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in katılması, Tahran tarafından ABD’nin sürece olan ilgisinin arttığı şeklinde yorumlanıyor.

SAVAŞA KARŞI TEMKİNLİ DURUŞ

ABD’nin bölgedeki askeri yığınağı ve Donald Trump’ın “rejim değişikliği” yönündeki açıklamaları, Tahran tarafından dikkatli bir şekilde izleniyor. Revançi, muhtemel bir askeri müdahalenin tüm bölgeyi kaosa sürükleyeceğini, İran’ın böyle bir saldırıyı “varoluşsal tehdit” olarak algılayarak, uygun yanıt vereceğini aktardı. Bölgedeki ABD üslerinin meşru hedefler olarak görüldüğünü hatırlatan Revançi, bölge ülkelerinin savaşı önleme konusunda neredeyse uzlaştığını ve diplomasinin tek seçenek olarak kalması gerektiğini dile getirdi.