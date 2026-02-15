Ukrayna Barış Anlaşmasına Hazır Olduğunu Belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 62’nci Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlenen güvenlik konulu panelde, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın güncel durumunu aktardı. Zelensky, savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların devam ettiğini ifade etti. Gerçek bir barışın sağlanabilmesi adına müzakerelerin başarıyla sonuçlanması gerektiğini vurgulayan Zelensky, “Ukrayna, müzakerelerin başarılı olması için her şeyi, gerçekten her şeyi yapacak. Ukrayna, bizim için Avrupa için gerçek barışı getirecek bir anlaşmaya hazırdır ve bu savaşın sona erdirilebileceğinden eminim.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

AMERİKALILARIN TAVİZ TARTIŞMALARI

Zelensky, Avrupa’nın üçlü müzakereler masasında yer almamasının yanlış bir durum olduğunu dile getirdi ve “Amerikalılar sık sık tavizler konusunu gündeme getiriyor. Maalesef bu tavizler, çoğu zaman Rusya değil sadece Ukrayna bağlamında tartışılıyor.” dedi.

PUTİN’İN SAVAŞ STRATEJİSİ

Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’da yeni toprakları işgal etme niyetinde olduğunu savunan Zelensky, “Putin kendini bir kral olarak görüyor olabilir ama aslında savaşın kölesidir. Rusya, Ukrayna’da ilerlediği her kilometre toprak için büyük kayıplar verdi. Rus ordusu için bir metre toprağın bedeli 156 askerdir. Savaş, beklemediğimiz kötülük biçimlerini ortaya çıkarıyor ve ne kadar uzun sürerse saldırgan o kadar çok kaynak elde eder.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.