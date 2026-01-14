Doğalgaz Santraline Yeni Ünitelerle Üretim Artışı Sağlanacak

Bin 350 MWe kurulu güce sahip santral, 1988 yılından bu yana elektrik üretimi gerçekleştiriyor. Geçen 38 yıl içerisinde teknoloji eskimesi ve verim düşüklüğü sebebiyle elektrik üretim maliyetlerinde artış görülüyor. Bakım ile rehabilitasyon çalışmaları için gereken malzemelerin temininde zorluklar yaşanması, son teknoloji ünitelerin mevcut sistemlere entegre edilme gereğini gündeme getiriyor. Bu doğrultuda, santral alanında, ulusal şebeke bağlantı imkanları ve altyapısı kullanılarak toplamda 800-900 MWe kurulu gücünde yeni üniteler inşa edilmesi kararlaştırılmış durumda.

HİBRİT TEKNOLOJİLER KURULACAK

Mevcut 9 eski üniteye; 6 gaz, 3 buhar olarak çalıştırılan üniteler ile birlikte, bir gaz ve bir buhar konvansiyonel sistemlerin yanı sıra yüksek verimli son teknoloji üniteleri de eklenecek. 2029’un sonunda devreye alınması öngörülen bu yeni üniteler ile mevcut sistemin yüzde 45 olan verim oranı, 17 puanlık artışla asgari yüzde 62 seviyesine yükselecek. Buna ek olarak, yeni kurulan birimlerin mevcut santrala göre daha az doğal gaz tüketmesi ve elektrik üretim maliyetlerinde azalma sağlaması bekleniyor.

YILDA 150 MİLYON DOLAR TASARRUF

Yeni ünitelerin devreye girmesi ile yıllık 150 milyon dolarlık yakıt tasarrufu elde edilmesi hedefleniyor. Bu değişim, santralin genel işleyişine olumlu katkılar sağlayarak, kaynakların daha verimli kullanılmasına imkan tanıyacak.