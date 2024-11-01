“Doğalgazda Kademeli Fiyatlandırma Geliyor”

DOĞALGAZDA YENİ FİYAT UYGULAMASI

Elektrik faturalarındaki yeni düzenlemenin ardından doğalgaz için de az tüketenden az uygulaması hayata geçiyor. Peki, doğalgazda tüketime göre belirlenecek olan tarife nasıl işleyecek?

BAKAN BAYRAKTAR’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Enerji Bakanı Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada bu kışın doğalgaz açısından “enteresan” geçebileceğine dikkat çekti. Bayraktar, “Bu yıl Ukrayna transiti doluyor ve uzatılmayacak gibi görünüyor. Yani Avrupa’ya Rusya’dan gaz, aralık sonunda ya da ocakta kesilebilir. O zaman böyle bir durumda Avrupa’da gaz fiyatları yükselirse bunun bize negatif bir etkisi olmasın istiyoruz. Arz güvenliğinde bir sorun yaşamıyoruz, fakat fiyatlarla ilgili olumsuz bir etki olmasın istiyoruz. Dolayısıyla, Rusya ile fiyat ve yeni kontrat süreci çok önemli” şeklinde konuştu.

KADEME YENİ TARİFE MODELİ

Bakan Bayraktar, enerjide sübvansiyonların ihtiyacı olanlara yönlendirilmesi için önümüzdeki yıl doğalgazda da kademeli fiyatlandırmaya geçileceğini bildirdi. Bayraktar, “Az tüketenin az, çok tüketenin gerçek maliyetini ödeyeceği” yeni dönem içeriklerini aktararak, “Doğalgazda da, elektrikte olduğu gibi 2025 şubat ayında kademeli fiyatlandırmayı uygulamak istiyoruz. Fakat doğalgazda bazı farklı durumlar söz konusu. Örneğin, Erzurum gibi soğuk bir yerden bir vatandaş ortalama 1200 metreküp tüketirken, Antalya’da bu miktar 600 metreküpe kadar düşebiliyor. Bu noktada illere göre bir çalışma yapılacak. Doğalgaz konusu biraz daha karmaşık, ancak burada da kademeli fiyatlandırmaya geçmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.