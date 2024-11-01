“Doğalgazda Tüketim Bazında Fiyatlandırma Geliyor”

DOĞALGAZDA YENİ TARİFE DÜZENLEMESİ

Elektrik faturalarındaki yeni uygulamanın ardından doğalgaz için de az tüketenden az düzenlemesi devreye girecek. Peki, doğalgazda tüketime göre belirlenecek olan tarife nasıl uygulanacak?

BAYRAKTAR’IN DEĞERLENDİRMESİ

Enerji Bakanı Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada kış aylarının doğalgaz açısından “enteresan” geçebileceğini belirtti. Bayraktar, “Bu yıl Ukrayna transiti doluyor ve süresi uzatılmayacak gibi gözüküyor. Yani Avrupa’ya Rusya’dan gaz aralık sonunda ya da ocakta kesilebilir. O zaman böyle gazda Avrupa’da fiyatlar yükselirse bunun bize bir negatif etkisi olmasın istiyoruz. Arz güvenliğinde bir sıkıntımız yok ama fiyatla alakalı negatif etkisi olmasın istiyoruz. Dolayısıyla Rusya ile fiyat ve yeni kontrat süreci önemli” ifadelerini kullandı.

KADAMELİ FATURA SİSTEMİ

Bakan Bayraktar, enerjide ihtiyaç sahiplerine sübvansiyon yapılabilmesi için önümüzdeki yıl elektrikte olduğu gibi doğalgazda da kademeli fiyatlandırma uygulamasına geçileceğini açıkladı. “Az tüketenin az, çok tüketenin gerçek maliyetini ödeyeceği” yeni dönemin detaylarını aktaran Bayraktar, “Doğalgazda da elektrikte olduğu gibi 2025 şubat ayında kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz. Ancak doğalgazda farklı durumlar da var. Mesela memleketi Erzurum gibi soğuk bir yer olan normal bir vatandaş belki 1200 metreküp tüketiyor, Antalya’da bu tüketim 600 metreküpe düşüyor. Burada iller bazında bir çalışma olacak. Doğalgaz biraz daha komplike ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz” şeklinde belirtti.