Doğu Akdeniz’deki Balistik Füze NATO Tarafından İmha Edildi

Doğu Akdeniz’den Yükselen Tehlike: Füzeler İmha Edildi

Doğu Akdeniz bölgesinden fırlatılan bir füzenin, NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği ve parçalarının Hatay’ın Dörtyol ilçesine düştüğü bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, imha edilen balistik mühimmat hakkında bilgi verdi.

İRAN’DAN YOLA ÇIKAN FÜZE İMHA EDİLDİ

İran topraklarından ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahalarını geçerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de yerleşik olan NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği vurgulandı. NATO tarafından havada imha edilen balistik mühimmatın parçalarının Hatay’ın Dörtyol ilçesine düştüğü, parçaların hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlendi. Olay sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı ifade edildi.

HÜKÜMETTEN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Bu olayın ardından dışişleri bakanından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatla ilgili Türkiye’nin tepkisi iletildi.

GÜVENLİK VURGUSU YAPILDI

Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konusundaki irade ve kapasitenin en üst seviyede olduğu belirtildi. Türkiye’nin bölgesel istikrar ve huzurdan yana olduğu vurgulanırken, hangi ülkeden ve nereden gelirse gelsin ülke toprakları ve hava sahasının korunmasında kararlılıkla adımlar atılacağı ifade edildi.

