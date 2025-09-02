Doğu Karadeniz’de Yerel Yağmur Bekleniyor

HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Eylül Salı günü için hava durumu tahminini açıkladı. Bu tahmine göre, Türkiye’nin kuzeydoğu bölgeleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebiliyor. Diğer alanlarda ise genellikle az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

SICAKLIK VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri seviyelerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde bir seyir izlemesi tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

– Çanakkale: 33°C – Az bulutlu ve açık

– Edirne: 34°C – Az bulutlu ve açık

– İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık

– Kırklareli: 33°C – Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

– Afyonkarahisar: 31°C – Az bulutlu ve açık

– Denizli: 36°C – Az bulutlu ve açık

– İzmir: 34°C – Az bulutlu ve açık

– Muğla: 36°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava, doğusunda yer yer çok bulutlu ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

– Adana: 36°C – Parçalı ve az bulutlu

– Antalya: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

– Burdur: 35°C – Parçalı ve az bulutlu

– Hatay: 32°C – Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

– Ankara: 32°C – Az bulutlu ve açık

– Eskişehir: 29°C – Az bulutlu ve açık

– Konya: 32°C – Az bulutlu ve açık

– Nevşehir: 32°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Batı Karadeniz Bölgesi için de az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

– Bolu: 29°C – Az bulutlu ve açık

– Düzce: 30°C – Az bulutlu ve açık

– Sinop: 32°C – Az bulutlu ve açık

– Zonguldak: 26°C – Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebiliyor.

– Amasya: 34°C – Parçalı ve çok bulutlu

– Samsun: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu

– Tokat: 35°C – Parçalı ve çok bulutlu

– Trabzon: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi genel olarak parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunda ise yer yer çok bulutlu geçeceği ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış beklentisi bulunuyor.

– Erzurum: 32°C – Parçalı ve az bulutlu

– Kars: 32°C – Parçalı ve az bulutlu

– Malatya: 38°C – Parçalı ve az bulutlu

– Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

– Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık

– Gaziantep: 41°C – Az bulutlu ve açık

– Mardin: 38°C – Az bulutlu ve açık

– Siirt: 40°C – Az bulutlu ve açık