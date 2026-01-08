Doğubank İşhanı’nda Silahlı Çatışma Yaşandı

dogubank-ishani-nda-silahli-catisma-yasandi

İSTANBUL’DA SİLAHLI ÇATIŞMA

İstanbul Fatih Eminönü’nde yer alan Doğubank İş Hanı’nda silahlı bir çatışma meydana geldi. İddialara göre, daha önce husumetli oldukları bir şahıs, hanın giriş katında bulunan bir iş yerinin vitrinine ateş açtı.

ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yapılan detaylı inceleme sonucunda çatışmada yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi. Olay sırasında kaçan kişilerin bir iş yerinde saklandığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Malatya’da Yanan Ev İçin İnceleme Başlatıldı

Malatya'da meydana gelen yangın, bir evi tamamen kullanılamaz duruma getirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Gündem

Kocaeli’de Fırtına Sonrası Çatı Uçtu, Yangın Çıktı

Körfez'de meydana gelen fırtına, birçok evin çatısını uçurarak elektrik ve iletişim hatlarının kopmasına yol açtı, bir evde yangın çıktı. Dilovası'nda ise bir kişi tenteyle havada savruldu.
Gündem

Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Güvenlik Önlemleri Alındı

Talas'ta etkili rüzgar, bir ağacın otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda zarar gören araçla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
Gündem

Fırtına Nedeniyle Gebze’de İki Araç Hasar Gördü

Kocaeli'nin Gebze bölgesinde etkili olan fırtına, cadde üzerindeki bir ağacın devrilmesine yol açtı. Olayda, park halindeki iki araç zarar gördü.
Gündem

Karaman-Konya Karayolunda Fırtına Sonucu Kaza Meydana Geldi

Karaman'da meydana gelen fırtınada, devrilen kamyonetin römorku karşı şeride fırladı. Olayda 3 araç devrildi ve bir kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.