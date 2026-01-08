Doğubank İşhanı’nda Silahlı Çatışma Yaşandı

İSTANBUL’DA SİLAHLI ÇATIŞMA

İstanbul Fatih Eminönü’nde yer alan Doğubank İş Hanı’nda silahlı bir çatışma meydana geldi. İddialara göre, daha önce husumetli oldukları bir şahıs, hanın giriş katında bulunan bir iş yerinin vitrinine ateş açtı.

ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yapılan detaylı inceleme sonucunda çatışmada yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi. Olay sırasında kaçan kişilerin bir iş yerinde saklandığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.