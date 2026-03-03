Doğubayazıt’ta Sınırda Hareketlilik Devam Ediyor

dogubayazit-ta-sinirda-hareketlilik-devam-ediyor

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı’nda, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlatmış olduğu operasyonların ardından hareketlilik devam ediyor. Güvenlik önlemleri nedeniyle günlük yolcu geçişleri geçici olarak durdurulmuşken, ticari araç geçişleri kontrollü bir şekilde devam etmektedir.

HERKES SAKİN VE KENDİ İŞİNİN BAŞINDA

Bölgede yaşayan İran vatandaşı Hudadat Mirzezade, İran’ın savaş koşullarına hazırlıklı olduğunu ifade ederek, “Daha önce de saldırılar oldu, bir şey yapamadılar. Herkes sakin ve kendi işinin başında. Kanallarda Tahran’a ciddi şekilde saldırdıklarını gördüm. Biz sekiz yıl Irak’la savaştık ve o dönemde destek aldılar ama her şey yolunda gitti. Şu an herkes yerinde, kimse memleketini terk etmiyor.” şeklinde açıklama yaptı.

HER ZAMAN ÜLKEMİZİN ARKASINDAYIZ

Mirzezade, ülkesine olan bağlılığını vurgulayarak, “O savaşı başlatabilirler ama bitirmek bizim elimizdedir. Biz her zaman ülkemizin arkasındayız ve olmaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Müslüm Gürses’in Vefatında 13 Yıl Anması Yapıldı

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 13. yılında İstanbul'daki mezarı başında düzenlenen etkinlikle anıldı. Hayranları duygusal anlar yaşadı.
Gündem

İsrail Ve ABD İran’a Yönelik Saldırılarda Bulundu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD ile birlikte İran'a yönelik başlattıkları saldırıların süreceğini belirtti. Gerektiği müddetçe saldırıların devam edeceğini ifade etti.
Gündem

İran’da Hayatını Kaybeden Öğrenciler İçin Cenaze Töreni

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde ABD ve İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden 153 öğrenci ve öğretmen için cenaze töreni gerçekleştirildi. Toplamda 168 kişi son yolculuğuna uğurlandı.
Gündem

Can-Am Bosphorus Boat Show 40 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Can-Am Bosphorus Boat Show, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği'nin düzenlemesiyle 8 günde 40 bin kişinin katılımını sağladı.
Gündem

Gürbulak Gümrük Kapısı’nda Hareketlilik Sürüyor

ABD ve İsrail'in İran hedeflerine yönelik askerî hareketlilikleri devam ederken, Türkiye-İran sınırında normal seyrin sürdüğü bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.