Doğubayazıt’ta Sınırda Hareketlilik Devam Ediyor

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı’nda, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlatmış olduğu operasyonların ardından hareketlilik devam ediyor. Güvenlik önlemleri nedeniyle günlük yolcu geçişleri geçici olarak durdurulmuşken, ticari araç geçişleri kontrollü bir şekilde devam etmektedir.

HERKES SAKİN VE KENDİ İŞİNİN BAŞINDA

Bölgede yaşayan İran vatandaşı Hudadat Mirzezade, İran’ın savaş koşullarına hazırlıklı olduğunu ifade ederek, “Daha önce de saldırılar oldu, bir şey yapamadılar. Herkes sakin ve kendi işinin başında. Kanallarda Tahran’a ciddi şekilde saldırdıklarını gördüm. Biz sekiz yıl Irak’la savaştık ve o dönemde destek aldılar ama her şey yolunda gitti. Şu an herkes yerinde, kimse memleketini terk etmiyor.” şeklinde açıklama yaptı.

HER ZAMAN ÜLKEMİZİN ARKASINDAYIZ

Mirzezade, ülkesine olan bağlılığını vurgulayarak, “O savaşı başlatabilirler ama bitirmek bizim elimizdedir. Biz her zaman ülkemizin arkasındayız ve olmaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.