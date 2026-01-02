Doğuda Kar Esareti: Ulaşım 1995 Yerleşim Yerine Kapalı

KAR YAĞIŞI TÜRKİYE’Yİ ETKİSİ ALTINA ALDI

Karlı hava, Türkiye genelinde etkisini sürdürürken, özellikle Doğu Anadolu bölgesinde yoğun kar nedeniyle ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Tunceli gibi illerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle toplam 1995 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor. Erzurum’da yoğun kar ve tipi nedeniyle 924 kırsal mahalle yolunun kapandığı bildiriliyor.

KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi, bu olumsuz koşullara karşı sürdürdüğü mücadelede 400 araç ve bin 200 personel ile köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor. Ulaşımda yaşanan sıkıntıların giderilmesi adına Erzincan’da 449, Tunceli’de 298, Kars’ta 214, Ardahan’da 65 ve Iğdır’da ise 45 köy yolu hala ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, kapalı köy yollarının bir an önce açılması için karla mücadele çalışmalarını başlattı.