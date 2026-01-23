Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti Dizisinden Çıkarıldı

dogukan-gungor-kizilcik-serbeti-dizisinden-cikarildi

ÜNLÜ İSİM DİZİDEN ÇIKARILDI

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, ünlü dizi ‘Kızılcık Şerbeti’ kadrosundan çıkarıldı. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Güngör, “4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle yönetimin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum.” sözlerine yer verdi.

HATA YAPMAYAN İLK İNSAN DEĞİLİM

Güngör, yaptığı hatayı kabul ederek, “Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptığımı ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek Savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamıştım.” ifadelerini kullandı. Kendini tamamen işine adadığını belirten Güngör, “Bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim.” dedi.

ACIMASIZ KARARLARLA YÜZYÜZE KALDIM

“Ama bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların kararlar alırken ne kadar acımasız olabildiğine şahit oldum.” diyen Güngör, hata yapan birçok insan olduğunu vurguladı. “Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım.” sözleriyle bu duruma dikkat çekti.

İKİNCİ ŞANS HERKESİN HAKKI

“Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve onları Allah’a havale ediyorum.” diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kamuoyuna, “Ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım.” şeklinde mesaj veren Güngör, bu zor günlerinde destek olan dostlarına ve hayranlarına da teşekkür etti. “İyi ki varsınız..” diyerek duygularını tamamladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Esenyurt Eski Başkanı Ahmet Özer’e Hapis Cezası Verildi

Esenyurt'un eski belediye başkanına terör örgütüne üye olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Devlet Bahçeli, mahkeme kararını eleştirerek temyiz edilmesi gerektiğini belirtti.
Gündem

Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti Dizisinden Çıkarıldı

Uyuşturucu soruşturmasında testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden çıkarıldı. Güngör, yaşanan sürecin acımasızlığını vurgulayarak hataların insana özgü olduğuna dikkat çekti.
Gündem

Balıkesir Sındırgı’da 5.2 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Şiddeti çevre illerde de hissedildi, fakat ilk bulgular olumsuz bir durumu işaret etmiyor.
Gündem

Bakan Bayraktar’dan Akkuyu Açıklaması: Nükleer Enerjiyle Yeni Dönem

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026'da Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden elektrik üretmeye başlayacaklarını ve yeni projelerle Türkiye'yi nükleer enerji alanında yükselteceklerini açıkladı.
Gündem

MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Hapis Ceza Açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 6 yıl 3 ay hapis cezasını evrensel hukukla çeliştiği ve "Terörsüz Türkiye" hedefine aykırı buldu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.