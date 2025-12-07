Doğum İzni Düzenlemesi 24 Haftaya Çıkıyor

AK PARTİ MECLİS GRUBU DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİNE SON ŞEKLİ VERİYOR

AK Parti Meclis Grubu, gündemdeki doğum izni düzenlemesine yönelik hazırlanan taslak üzerinde son düzenlemeleri gelecek hafta yapacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmada, hem doğurganlık oranlarının artırılması hem de aile yapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA YÜKSELECEK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından oluşturulan taslak, mevcut yasaya göre annelere sunulan 16 haftalık doğum izninin (doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta) 24 haftaya çıkarılmasını öngörüyor. Yeni düzenlemenin 2026 yılı itibarıyla hayata geçmesi bekleniyor. Bu kapsamda anneler, bebekleri yaklaşık 6 aylıkken yeniden iş hayatına dönebilme imkanına sahip olacaklar.

BABALIK İZNİ ÖZEL SEKTÖRDE DE ARTACAK

Geliştirilen taslakta, babalık izinleriyle ilgili de önemli bir değişikliğe gidiliyor. Bu bağlamda, kamu çalışanı babalar için mevcutta geçerli olan 10 günlük izin süresi özel sektörde 5 gün ile sınırlı. Ancak yeni düzenleme ile özel sektörde çalışan babaların izin süreleri de kamu sektörüyle eşitlenerek 10 güne çıkarılacak. Ayrıca 2026 yılında ücretli doğum izni süresinin 24 haftaya yükseltilmesi planlanıyor. Bu adımlar, çalışan annelerin bebekleriyle daha çok vakit geçirmesine yardımcı olmayı amaçlıyor ve aile yapısının güçlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Doğum ve babalık izinlerini kapsayan düzenlemenin Meclis gündeminde önümüzdeki haftalarda yer alması bekleniyor.