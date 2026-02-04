Doğum İzni Süresi 24 Haftaya Uzatılıyor: Yeni Düzenleme Tamamlandı

dogum-izni-suresi-24-haftaya-uzatiliyor-yeni-duzenleme-tamamlandi

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİNİ TAMAMLADI

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın liderliğinde doğum izni ve çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemeleri üzerinde çalışmalarda sona yaklaştı. Yapılan düzenlemeyle birlikte “doğum izni” süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Memur, işçi, askeri personel, hakimler, savcılar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) çalışanları ve akademisyenler gibi tüm kadınların bu haktan faydalanması sağlanacak. “Devlet Memurları Kanunu”, “İş Kanunu” ve “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu” çerçevesinde doğum izni süreleri doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplamda 24 hafta olarak yeniden düzenlenecek.

SOSYAL MEDYA MECRALARINA DÜZENLEME

Ayrıca, gündeme gelen teklifle çocukları internetin olumsuz etkilerinden korumaya yönelik düzenlemelere de yer verilecek. Teklifin içeriğinde, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarında hesap açamayacağı ve yalnızca yaşlarına uygun oyunlarla sınırlandırılacak erişimlerinin sağlanacağı yer alıyor. Bu uygulama kapsamında kimlik doğrulama sistemi devreye alınacak. Sosyal medya platformları, yaş gruplarını dikkate alarak filtreleme yapacak ve çocuklara uygun olmayan içerikler göstermeyecek.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi hakkında bilgi vererek sunum yapmıştı.

