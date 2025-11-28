Doğum Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı

dogum-yardimi-odemeleri-hesaplara-yatirildi

Kasım ayı doğum yardım ödemeleri, annelerin hesaplarına bugün itibarıyla yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu gelişmeyi duyurdu. Şu ana kadar doğum yardımından faydalanan toplamda 637 bin anneye 7,2 milyar liralık bir ödeme gerçekleştirildi.

DOĞUM YARDIMI MİKTARI GÜNCELLENDİ

Göktaş, 2025 Aile Yılı çerçevesinde doğum yardımı miktarının güncellenerek, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tek seferlik, ikinci çocuğa ise aylık 1500 lira ve üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verileceğini belirtti.

DESTEKLER DEVAM EDECEK

Aile Yılı’nda vatandaşlara sağlanan önemli desteklerden bir tanesi doğum yardımları olarak öne çıkıyor. Göktaş, “Bu kapsamda kasım ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 637 bin annenin hesabına 7,2 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk.” ifadesini kullandı. Ayrıca, doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığını ve ödemelerin çocuklar 5 yaşına gelene kadar kesintisiz süreceğini hatırlattı.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Göktaş, doğum yardımı başvurularının e-Devlet ve “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması üzerinden alınacağını belirterek, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulamasıyla ulaşabileceğini açıkladı.

