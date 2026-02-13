Doğurganlık Politikasında Önemli Değişiklikler Geliyor

dogurganlik-politikasinda-onemli-degisiklikler-geliyor

Türkiye’de yaşlanan nüfus, doğurganlık politikalarının yeniden değerlendirilmesine yol açıyor. Tüp bebek tedavisinde devlet desteği sağlamak amacıyla mevcut 40 yaş sınırının 42 yıl olarak yeniden belirlenmesi düşünülüyor. Ayrıca, bir çocuğa sahip olan çiftlerin de bu destekten faydalanabilmesi öngörülüyor.

KALITSAL HASTALIKLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Yeni öneri çerçevesinde, kalıtsal hastalıklara sahip kadınlar için yaş sınırının 20-42 olarak belirlenmesi planlanıyor. Bu şekilde, çiftler devlet desteklerinden daha erken yararlanma imkanına sahip olacak.

Mevcut uygulamada 900 gün prim ödemesi ve 5 yıl sigortalılık süresi şartı aranmaktadır. Yeni düzenleme ile bu şartların daha esnek hale getirilmesi hedefleniyor. Sigortalılık süresinin 5 yıldan 2 yıla, prim gün sayısının ise 900’den 450’ye çekilmesi öneriliyor.

30 GÜN PRİM ÖNERİSİ

Çiftlerden birinin kalıtsal hastalığa sahip olması durumunda, devlet desteği almak için yalnızca 30 gün prim ödemesi yeterli olabilecek. Bu uygulama hayata geçerse, çok daha geniş bir kesim tüp bebek tedavisinde devlet desteği alabilecek.

