Dolandırıcılar PTT Kargo İle Vatandaşları Amaçlıyor

Dolandırıcılar, PTT Kargo ve diğer büyük kargo şirketlerinin adını kullanarak vatandaşlara yönelik sahte SMS ve e-postalar göndermeye devam ediyor. “Adres bilgileriniz hatalı” veya “Paketiniz teslim edilemedi” gibi içeriklerle dolandırıcılara ait linkler aracılığıyla kişisel verileri ele geçirmeyi amaçlıyorlar.

HIZLI HAREKET ETME ZORUNLULUĞU

Hukukçu Gizem Gonce, bu durumu değerlendirdiği açıklamasında, dolandırıcılığa maruz kalan bireylerin hızlıca harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Gonce, “Nitelikli dolandırıcılıkta dolandırılmak tek başına mağduriyet sayılmıyor. Dolandırıldığını fark eden kişiler vakit kaybetmeden hukuki başvurularını yapmalıdır. Zararın büyümesini önlemek için öncelikle bankalarıyla iletişim kurmalılar. Kredi kartı ve internet bankacılığı derhâl geçici bloke edilmeli, bütün şifreler değiştirilmeli ve yetkisiz işlemler için itiraz kaydı oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ŞART

Gonce, e-Devlet şifresinin değiştirilmesinin ve iki aşamalı doğrulamanın aktif hale getirilmesinin güvenliği artıracağını belirtti ve “Cumhuriyet Başsavcılığına ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan başvurular yapılmalı, bütün belgeler delil olarak sunulmalıdır” şeklinde uyarıda bulundu.

BELGELERİN ZORUNLULUĞU

Telefonla kimlik bilgisi ve doğrulama kodu paylaşanların, ceza soruşturmasında mağdur sıfatını taşıdığını vurgulayan Gonce, “Dolandırıcılık suçunda kasıt aranır. Aldatılan vatandaşların dikkatsizliği cezai sorumluluk doğurmaz. Genellikle mağdurlara ‘acil’, ‘güvenlik’ ve ‘hesabınız tehlikede’ gibi ifadelerle panik oluşturmaya çalışmaktadırlar. Devlet kurumları, bankalar ve PTT kesinlikle telefonla ya da mesajla şifre istemez” dedi.

CEZALANDIRMA HUSUSU

Gonce, PTT’nin adı kullanılarak gerçekleştirilen bu eylemlerinin nitelikli dolandırıcılık kapsamına girdiğini belirtti ve “Bu suçun cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır” şeklinde konuşarak konunun ciddiyetine dikkat çekti.