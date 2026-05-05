Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi İçin Proje Başlatıldı

Son zamanlarda artan dolandırıcılık olayları üzerine yeni bir proje yürürlüğe giriyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün bir toplantı gerçekleştirerek “Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi” projesi hakkında bilgi verdiler.

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE PROJESİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı paylaşımda proje ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile bir araya gelerek, internet üzerinden gerçekleştirilen organize dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürüttüğümüz mücadeleyi daha da güçlendirecek ‘Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi’ projemizi ele aldık.”

Çiftçi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, vatandaşların güvenliğini tehdit eden suç unsurlarına karşı kurumlar arası iş birliğini artıracaklarını belirtti. “Dijital mecraları istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan yapılara karşı; hukuki, idari ve teknik tüm imkânlarımızı seferber ederek mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz,” dedi. Ayrıca, toplantıya katılan Bakan Gürlek ile ilgili birim amirlerine teşekkürlerini sundu.

ADalet BAKANINDAN AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Akın Gürlek de görüşmelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile bir araya gelerek Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurulmasına yönelik hazırladığımız projeyi görüştük.”

Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde adaletin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla bakanlıklar arasındaki iş birliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı. “Hukuku ve nizamı birlikte güçlendiren bu iş birliği; köklü devlet geleneğimizin ve milletimize karşı taşıdığımız sorumluluğun açık bir tezahürüdür,” şeklinde konuştu.

Kendisine teşekkür eden Gürlek, “Rabbim devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin,” dileklerini iletti.

