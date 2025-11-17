dolar-2026-da-55-tl-olabilir-tahmini

Commerzbank’ın döviz tahminlerinde yükseliş öngörüsü

Döviz tahminlerini güncelleyen Commerzbank, dolar/TL paritesinin 2026 sonuna kadar yaklaşık yüzde 30’luk bir artış göstereceğini bildiriyor. Banka, bu yıl Aralık ayı için dolar/TL bekleyişini 44,00 olarak belirlerken, 2026’nın Mart ayında 45,00, Haziran’da 50,00 ve Aralık ayında ise 55,00 seviyelerine ulaşacağını tahmin ediyor. 2027 Aralık ayı içinse kurun 57,00 seviyesine yükselebileceği öngörülüyor.

Euro/TL’de artış beklentisi

Euro/TL açısından ise bu yılın Aralık ayı için beklenti 51,48 olarak açıklandı. 2026’nın Mart ayında 53,55, Haziran’da 60,00 ve Aralık ayında 67,10 seviyelerine çıkması bekleniyor. Commerzbank, 2027 Aralık ayı için euro/TL paritesinin 68,40 seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

Kademeli değer kaybı beklentisi: Riskler ve belirsizlikler etkili

Commerzbank’ın döviz tahminleri, Türk lirasında kademeli bir değer kaybı beklentisini gözler önüne seriyor. Banka, bu tahminini küresel ekonomik belirsizlikler, Türkiye’nin iç dinamikleri ve para politikası görünümü ile ilişkilendiriyor. Özellikle enflasyon, faiz politikası ve dış finansman koşullarının kur üzerinde belirleyici olmaya devam ettiği vurgulanıyor.