Dolar 2026’ya Zayıf Başladı: Piyasalar ABD’ye Kilitlendi

ABD DOLARININ 2026’DAKİ ZAYIF SEYRİ DEVAM EDİYOR

ABD doları, 2025 yılı boyunca yaşadığı kayıpların ardından 2026’nın ilk günlerinde de zayıf seyir izlemeye devam ediyor. Yatırımcılar, bu ay açıklanacak ekonomik veriler ile faiz patikasına dair ipuçlarını yakından takip ediyor.

DOLAR ÜZERİNDEKİ BASKI ARTMIŞ DURUMDA

ABD ile diğer büyük ekonomiler arasındaki faiz farkının giderek azalması, döviz piyasalarında dolar üzerindeki baskıyı artırıyor. 2025 yılı boyunca birçok para birimi dolar karşısında değer kazanırken, Japon yeni bu yükselişten sınırlı ölçüde yararlanan bir istisna olarak öne çıktı.

EURO VE STERLİN GÜÇLENİYOR

Euro, Asya işlemleri sırasında 1,1752 dolar seviyesinde yatay bir seyir izlerken, 2025’te yüzde 13,5 değer kazanarak son yedi yılın en güçlü yıllık performansını sergiledi. Sterlin ise 1,3474 dolar seviyesinden işlem görmekte ve geçen yılı yüzde 7,7 artışla tamamlayarak 2017’den bu yana en sert yıllık yükselişini yaşamış durumda.

JAPON YENİ ENDİŞELERİ TETİKLİYOR

Japon yeni, dolar karşısında 156,74 seviyesinde işlem görmekte. Dolar karşısında 2025’te yüzde 1’in altında bir artış gösteren yen, kasım ayında görülen 157,90 seviyesindeki 10 aylık dip ile Tokyo’nun olası müdahalesine dair endişeleri yeniden gündeme getirmişti. Aralık ayı boyunca Japon yetkililere ait sert sözlü uyarılar, yenin toparlanmasına katkı sağlasa da piyasalardaki müdahale riski devam ediyor.

GÜÇLÜ PİYASALAR 2026’YA HAZIR

Yatırım stratejisti Anthony Doyle, küresel ekonominin 2026’ya makul bir ivmeyle girdiğini, dolayısıyla resesyon ihtimalinin düşük kaldığını belirtiyor. Doyle’a göre, ABD dışındaki ülkelerde merkez bankalarının faiz indirim döngüsü zayıflamış durumda ve bu gelişme, piyasalar açısından tek yönlü hareketleri sınırlıyor.

DOLAR ENDEKSİ TARİHİ DÜŞÜŞTE

Doların altı büyük para birimine karşıki gücünü ölçen dolar endeksi 98,243 seviyesinde yer alıyor. 2025’te yüzde 9,4 gerileyen endeks, son sekiz yılın en büyük düşüşünü kaydetti. Faiz indirimleri, dalgalı ticaret politikaları ve Fed’in bağımsızlığına dair endişeler, dolar üzerindeki baskının başlıca sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.

ABD’DE ÖNEMLİ VERİLER BEKLENİYOR

Önümüzdeki hafta açıklanacak ABD istihdam raporu ve işsizlik başvuruları, iş gücü piyasasının durumu ve yıl içindeki faiz patikasına dair önemli ipuçları sunacak. ABD Başkanı’nın, mayıs ayında görev süresi dolacak Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine kimin atanacağı, piyasalar tarafından dikkatle izleniyor.

YATIRIMCILAR GÜVERCİN BİR FED BEKLİYOR

Yatırımcılar, başkanın seçeceği kişinin daha güvercin bir tutum sergileyerek faiz indirimlerine yöneleceği beklentisi içinde. Önceki dönemlerde sürekli faizleri yeterince hızlı indirmemekle eleştirilen Powell’ın yerine yeni atanacak ismin, piyasalar üzerindeki etkisi öngörülüyor. Piyasalar 2026 yılı için iki faiz indirimi fiyatlarken, Fed yetkililerinin beklentisi de bir indirim yolunda şekilleniyor. Goldman Sachs stratejistleri, merkez bankası bağımsızlığına dair endişelerin 2026’da da devam edebileceğini ve Fed liderliğindeki olası değişimlerin faiz tahminlerindeki riskleri ciddileştirdiğini belirtmekte.

AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA DOLARI DA GÜÇLENİYOR

Avustralya doları, yeni yıla yüzde 0,1 artışla 0,66805 dolar düzeyinden başlamış durumda. 2025’te yaklaşık yüzde 8 oranında bir artış kaydeden para birimi, 2020’den beri en iyi yıllık performansını gösterdi. Yeni Zelanda doları ise, üç yıllık kayıp serisini geride bırakarak geçen yıl yaklaşık yüzde 3’lük bir artışla 0,5755 dolar seviyelerinde yatay seyretti.