Dolar Endeksi Güvenli Liman Akışıyla Yükselişe Geçti

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİYOR

Dolar endeksi, ABD ile İsrail’in İran’a karşı olası tırmanışları nedeniyle güvenli liman arayışları ile desteklenerek önceki seansta yaklaşık yüzde 1 oranında artış göstermesinin ardından bugün 98,5 civarında işlem gördü. Üst düzey bir yetkili, Washington’un önümüzdeki 24 saat içerisinde İran’a yönelik saldırılarını önemli ölçüde artırmaya hazırlandığını ve ülkenin füze üretim tesisleri, insansız hava aracı programları ile deniz varlıklarını hedef almayı planladığını ifade etti.

ENFLASYON ENDİŞELERİ DOLAR’I DESTEKLİYOR

Dolar, artan çatışmanın beraberinde getirdiği enerji fiyatlarındaki yükselişlerin yüksek enflasyona yol açacağı ve bu durumun da Federal Rezerv’in kısa vadede faiz oranlarını düşürme ihtimalini azaltacağı beklentisinden de destek buldu. Piyasalardaki genel beklentiler, Fed’in bir sonraki faiz indirimini Temmuz’dan Eylül ayına ertelediği yönünde olsa da, iki 25 baz puanlık indirimin hâlâ dikkate alındığı görülüyor.

DOLAR DİĞER PARA BİRİMLERİ KARŞISINDA GÜÇLENİYOR

Öte yandan, artan enerji maliyetleri ve bunun yanında gelen enflasyon riskleri, özellikle Avrupa ve Japonya gibi büyük enerji ithalatçısı ülkelerin para birimleri üzerinde baskı yaratıyor. Uzun süredir zayıf bir seyir izleyen dolar, “Nakit kraldır” ifadesini yeniden gündeme getirirken, diğer para birimleri karşısında rezerv para olmanın sağladığı avantajı bir kez daha kanıtlamış oldu.

DOLAR NE KADAR?

Dolar, yeni güne 43,9526 liradan giriş yaptı. Gün içerisinde en düşük 43,9398 lira ve en yüksek 43,9825 lira seviyeleri kaydedildi. Şu anda 43,9694 liradan işlem görüyor.