Dolar Endeksi Savaş Ortamında Kazançlarını Kısmen Geri Verdi

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR

Dolar endeksi, Ortadoğu’daki şiddetli çatışmalar sonucunda yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesiyle yüzde 0,5 artışla 98 seviyesini gördükten sonra kısmi geri çekilme yaşadı. ABD’nin İran’a düzenlediği askeri saldırıların akabinde, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in yaşamını yitirmesiyle Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapandığı bildirildi. Bunun sonucunda Tahran, bölgede bulunan ABD varlıklarını hedef alarak misilleme gerçekleştirdi. Tüm bu gelişmeler, daha geniş bir çatışma olasılığını gündeme getirdi.

Cuma günü yayımlanan veriler, ABD’nin Ocak ayı itibarıyla üretici fiyatlarının beklentilerin üzerinde yükseldiğini ortaya koydu. Bu durum, şirketlerin gümrük vergisi maliyetlerini tüketicilere yansıttığını ve dolayısıyla Federal Rezerv’in faiz indirimlerini zorlaştırdığını gösteriyor. Ancak piyasalarda, bu tür çalkantıların merkez bankasını parasal sıkılaştırma sürecini gevşetebileceği yönündeki spekülasyonlar arasında bu yıl iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı fiyatlanıyor.

DOLAR FİYATI NE DURUMDA?

Dolar, güne 43,9838 liradan başlayarak, gün içinde en düşük 43,9200 lira ve en yüksek 43,9838 lira seviyelerine ulaştı. Şu an itibarıyla 43,9641 lira seviyesinden işlem görüyor.