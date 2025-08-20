Dolar Güçlü Kalmaya Devam Ediyor

DOLAR ENDEKSİNİN YÜKSELİŞİ VE FED TUTANAKLARI

Dolar endeksi, 98,3 seviyesinin üzerine çıkarak, yatırımcıların politika görünümüne dair ipuçları arayışında Federal Rezerv’in Temmuz ayı toplantı tutanaklarını beklemesiyle yükseliş serisini üçüncü seansa taşıyor. Fed yöneticileri Christopher Waller ve Michelle Bowman, faiz oranlarını sabit tutmak yerine çeyrek puanlık bir faiz indirimini desteklemesiyle, bu toplantı 1993’ten bu yana iki karşı oylu ilk toplantı olarak dikkat çekiyor.

PİYASALARIN BEKLENTİLERİ

Piyasalar, merkez bankasının faiz indirimi beklentilerini karşılayıp karşılamayacağına dair sinyaller için Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı açıklamalara odaklanıyor. Yatırımcılar, Eylül ayında bir faiz indirimi olasılığını yüzde 85 olarak değerlendiriyor ve yıl sonuna kadar yaklaşık 54 baz puanlık bir indirim fiyatlıyor.

DOLAR/TL DEĞERLENDİRMESİ

Amerikan doları genel olarak güçleniyor ve en keskin kazanımları euro, sterlin ve Avustralya doları karşısında elde ediyor. Dolar, güne 40.8917 liradan başlayarak, gün içinde en düşük 40.8911 lira, en yüksek de 40.9132 lira seviyesini gördü. Şu anda ise 40.9030 liradan alıcı buluyor.