Dolar Krizi Beklentileri Altında Ekonomik Dönüşüm Süreci

Merkez bankaları DOLAR’DAN UZAKLAŞIYOR

Fox Business’taki programda açıklamalarda bulunan Schiff, merkez bankalarının altın alım süreçlerini hızlandırdığını ifade ederek, dolar varlıklarından uzaklaşmanın ABD doları için ciddi bir güven kaybı anlamına geldiğini belirtti. Schiff, bu durumun, dünyanın ABD’nin artan borç yükü ve doların rezerv para statüsünün sorgulanmasıyla karşı karşıya kaldığını gösterdiğini vurguladı.

BORÇ KRİZİNE GİDEN YOL

Schiff, “Merkez bankaları paralarını altınla desteklemeye çalışıyor, dolar ve ABD tahvillerinden çıkıyor. Bu tablo, hem bir dolar krizine hem de egemen borç krizine doğru gittiğimizi gösteriyor” diye konuştu.

KRİZİN ZAMANLAMASI

Krizin zamanlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Schiff, tehlikenin bu yılın sonuna ya da önümüzdeki yıla sarkabileceğini öne sürdü. Yaşanacak durumun, 2008’deki çöküşten daha yıkıcı olabileceğini iddia eden Schiff, altın ve gümüş fiyatlarının artan enflasyon ve doların değer kaybı gibi durumların erken uyarı sinyallerini verdiğini ifade etti.