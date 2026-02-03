Donald Trump Epstein Skandalında Komplo İddiasında Bulundu

donald-trump-epstein-skandalinda-komplo-iddiasinda-bulundu

DÜNYANIN EN ÇOK KONUŞTUĞU SKANDALDA YENİ GELİŞMELER

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein skandalı çerçevesinde yaklaşık üç bin yeni dosyayı internet üzerinden erişime açarak dikkatleri üzerine çekti. 2019 yılında cezaevinde yaşamına son veren pedofili Jeffrey Epstein ve bağlantılarıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni isimler ön plana çıkmaya başladı. Epstein dosyasında daha önce ortaya çıkan çeşitli fotoğraflarla gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump’tan ise dikkat çekici açıklamalar geldi.

TRUMP’TAN İDDİALAR VE SERT YANIT

Trump, Epstein’ın reşit olmayan çocuklara yönelik bir fuhuş ağı kurduğu belirtilen Little St. James Adası’na ayak basmadığını vurgulayarak rakiplerini hedef aldı. “Ben Epstein’ın böceklerin istila ettiği adasına hiç gitmedim, ancak bu sahtekar Demokratların ve bağışçılarının neredeyse tamamı oraya gitti. Dosyalar her şeyi gösteriyor” şeklinde konuştu. Başkan Trump, yazar Michael Wolff ile Epstein’ın, siyasi itibarına zarar vermek için iş birliği yaptığını iddia etti. Adalet Bakanlığı belgelerinde yer alan bazı yazışmaların, bu ikilinin kendisine karşı bir “tezgah” düzenlediğini kanıtladığını belirten Trump, “Sahtekar bir yazar olan Michael Wolff ve Epstein bana komplo kurmuşlardır. Wolff’a ve muhtemelen Epstein’ın mirasçılarına dava açacağım” ifadelerini kullandı.

BULGULAR TRUMP’IN LEHİNE

Trump, Epstein’ın kendisini karalamaya çalıştığını ifade ederek, “Bu bir arkadaş değil” dedi. Belgelerin kamuoyuna açıklanmasının ardından Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, bir televizyon kanalına yaptığı özel açıklamada Trump’ın lehine olabilecek bir bilgi sundu. Blanche, Epstein’ın kendi özel yazışmalarında—Trump hakkında olumsuz yorumlar yapsa bile—Başkan Trump’ın herhangi bir suç işlediğine veya kurbanlarla uygunsuz bir temasta bulunduğuna dair bir iddiada bulunmadığını belirtti. Ayrıca, Trump’ın Epstein sorusunu soran gazeteciyi salondan çıkardığı bilgisi de edinildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran Cumhurbaşkanı Müzakere İçin Talimat Verdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile görüşmelere başlamak üzere Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye direktif verdiğini açıkladı.
Gündem

Epstein Belgeleri İle Harekete Geçen Londra Polisi Açıklama Yaptı

ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein belgeleri Avrupa'da yankı buldu. Londra polisi, belgelerdeki iddialar üzerine cezai soruşturma için inceleme başlattı.
Gündem

Çorum’da Cinayet Şüphelisi İtirafıyla Kesik Baş Bulundu

Çorum'da 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın kaybolmasının ardından, parçalanmış bedeni dere yatağında ve kesik başı ormanlık alanda bulundu. Soruşturma başlatıldı.
Gündem

Hindistan Rusya’dan Petrol Alımını Durdurdu

ABD Başkanı Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımını durdurduğunu ve bu konudaki telefon görüşmesini paylaştı. Başbakan Modi ile gerçekleştirilen görüşme detayları verildi.
Gündem

ABD Adalet Bakanlığı’ndan Epstein Davasında Yeni Belgeler

Epstein pedofili skandalı gündemi sarsarken, Donald Trump da olaya ilişkin açıklamada bulundu. Trump, soru soran bir gazeteciyi toplantıdan çıkardı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.