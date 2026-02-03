New York’ta Cezaevi Sisteminin Başına Eski Mahkum Atandı

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kentin sorunlu cezaevi sistemine tarihi bir atama gerçekleştirdi. Mamdani, geçmişte cezaevinde mahkûm olarak hayatını sürdüren bir kişinin, cezaevlerini yönetmesini sağlamak amacıyla Stanley Richards’ı Cezaevi Dairesi Komiseri olarak atadı. Bilgiler, Richards’ın New York cezaevlerinde soygun suçundan uzun süre mahkum olduğu yönünde.

KENT TARİHİNDE BİR İLK

New York’un yeni Belediye Başkanı Mamdani, kentteki cezaevi sisteminin iyileştirilmesi için tartışmalı bir ismi Cezaevi Dairesi (DOC) Komiseri olarak seçti. Bu kişi, geçmişte soygun suçundan ceza almış olan Stanley Richards. 1980’li yıllarda Rikers Island’da mahkûm olarak kalan Richards, artık o cezaevinin personelinin ve tutukluların en üst düzey yöneticisi olma konumuna getirildi. Bu atama, yalnızca bir kadro değişikliği olmayıp, Amerikan adalet sisteminde iyileşme ve kefaret kavramlarının somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.

7 YIL CEZAEVİNDE KALDI

Yeni komiser Stanley Richards’ın hayat hikayesi oldukça dikkat çekici. 1980’lerin sonlarında soygun nedeniyle hüküm giyen Richards, toplamda 7 yıl cezaevinde kaldı ve bu sürecin önemli bir kısmını New York’un en tartışmalı hapishanesi olan Rikers Island’da geçirdi. 1991 yılında serbest kaldıktan sonra ceza adaleti reformu için çalışan Richards, ayrıca eski hükümlülerin topluma entegre edilmesi adına Fortune Society adlı sivil toplum kuruluşunda CEO olarak görev yaptı. Daha önce aynı dairede başkan yardımcılığı yapmış olması, onun hem mahkûm hem de yönetici perspektifini taşıdığını gösteriyor.

MAMDANİ: SEMBOLİK BİR ATAMA DEĞİL

Belediye Başkanı Mamdani, bu atamanın sadece sembolik bir tercih olmadığını dile getirdi. Mamdani, “Stanley’nin hayat hikayesi, bir insanın en kötü hatasıyla yargılanmaması gerektiğinin kanıtıdır. Onun içeriden gelen deneyimi, yıllardır çözülemeyen yapısal sorunları iyileştirmek için en büyük silahımız olacak” ifadelerini kullandı. Richards ise görevini devralırken, “Korku yerine umudu, ceza yerine rehabilitasyonu merkeze alan bir dönem başlatıyoruz” dedi.

RIKERS ISLAND VE CEZAEVİ REFORMU ÇIKMAZI

Bu atama, New York cezaevlerinin personel eksikliği, şiddet olayları ve altyapı sorunları nedeniyle federal denetim altında olduğuna dikkat çeken bir dönemde gerçekleşti. Richards’ın önündeki en büyük meydan okumalarından biri, yasal olarak 2027 yılına kadar kapatılması gereken ancak sürecin yavaşladığı Rikers Island’ın kapatılma sürecini yönetmek olacak.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Bu atama, özellikle muhafazakâr çevrelerden çeşitli tepkiler aldı. Sivil toplum kuruluşları ve adalet reformu savunucularının, “gerçekçi bir değişim fırsatı” olarak değerlendirdiği atama, muhafazakâr kesim ve gardiyan sendikaları tarafından eleştirildi. Gardiyan Sendikası (COBA), güvenlik konularının siyasi ideolojilerden öncelikli olması gerektiğini hatırlatarak, yeni komiserin personel güvenliğine öncelik verip vermeyeceği konusunda soru işaretleri taşıdığını ifade etti.