Donald Trump Savaşın Sona Eriğini İddia Etti

28 Şubat’ta patlak veren savaşın sona erip ermediği konusunda tartışmalar sürüyor. ABD basınına konuşan Donald Trump, savaşın önceden planlandığından daha hızlı bir seyir izlediğini belirterek, büyük ölçüde sona yaklaşıldığını öne sürdü.

DONANMA, HAVA KUVVETLERİ VE İLETİŞİM KAYBI

Trump, CBS News’e verdiği demeçte, “Bence savaş neredeyse tamamlandı. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri yok. Füzeleri dağılmış durumda. İnsansız hava araçları ve üretim tesisleri de dahil olmak üzere birçok hedef havaya uçuruluyor” ifadelerini kullandı. İran’ın askeri kapasitesinin belirgin bir şekilde zayıfladığını vurgulayan Trump, “Bakarsanız artık hiçbir şeyleri kalmamış. Askeri anlamda neredeyse hiçbir şeyleri yok” dedi.

DAHA ÖNCE “4-6 HAFTA SÜREBİLİR” DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik İsrail’le birlikte başlatılan saldırıların ardından 1 Mart tarihinde yaptığı değerlendirmede, bu saldırıların dört haftaya kadar sürebileceğini ifade etmişti. Trump, “Bu her zaman yaklaşık dört haftalık bir süreç olmuştur, bu yüzden ne kadar güçlü olursa olsun, büyük bir ülke olduğu için dört hafta veya daha kısa sürecektir” şeklinde değerlendirmede bulundu.

SAVAŞ BAKANI HEGSETH “YENİ BAŞLADIK” DEDİ

Hegseth, CBS televizyonunda yayımlanan “60 Minutes” programında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili soruları yanıtladı. Hegseth, İran’ın bir noktada savaşta etkisiz hale geleceğini savunarak, “Savaşmaya henüz başladık, henüz yükselişe geçtik. Dolayısıyla İranlılar, bunun sonucunda kimin galip geleceğini hesaba katmamışlarsa zamanla Başkan Trump’ın bu savaşta ne kadar kararlı olduğunu anlamaya başlayacaklar” dedi.

WASHİNGTON POST’UN ANALİZİ FARKLI GÖRÜŞLER SUNUYOR

Washington Post’a konuşan Avrupa ve Arap yetkililere göre, ABD ile İsrail’in İran genelinde başlattıkları koordineli saldırılardan sonra “Tahran’ın yönetim yapısında kayda değer hiçbir kopuş” yaşanmamış. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Avrupalı yetkili, İran’daki rejimin, ABD ve İsrail saldırılarına rağmen kontrolü elinde tuttuğunu belirterek, “Sistemde en ufak bir çatlak ya da kopuş belirtisi dahi yok. Hiçbir şey. Sıfır. Kontrol tam anlamıyla sürdürülüyor.” ifadelerini kullandı.

İRAN’IN HEDEFİ ABD’Yİ MASAYA ÇEKMEK

İran’ın ABD ve İsrail’in başlattığı saldırılara hazırlıklı olduğunu belirten Avrupalı yetkili, saldırıların ardından saatler içinde misilleme başlattığını ifade etti. Diğer bir Avrupalı yetkili ise Tahran’ın “düşmanlarına” karşı kazanmanın tek yolunun, ABD ve İsrail’i yıpratmak olduğuna inandığını söyledi. Bu yetkili, “İran, dünyanın en güçlü ordusunu yenemeyeceğini biliyor ancak asimetrik savaşla mümkün olduğunca zarar verip ABD’yi gerilimi azaltmaya zorlamayı hedefliyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.