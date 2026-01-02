Donald Trump’tan İran Protestocularına Destek Mesajı

donald-trump-tan-iran-protestocularina-destek-mesaji

İran’da devam eden protestolarla ilgili dikkat çekici bir gelişme meydana geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki eylemlere destekle bulundu.

AMERİKA İMDATLARINA YETİŞECEK

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, “Eğer İran barışçıl protestocuları vurur ve vahşice öldürürse, ki bu onların geleneği, Amerika imdatlarına yetişecek.” şeklindeki ifadeleriyle dünya genelindeki dikkatleri üzerine topladı.

TETİKTEYİZ VE AKSİYONA HAZIRIZ

Paylaşımında “Tetikteyiz ve aksiyona hazırız. Dikkatiniz için teşekkürler!” diyerek duruma yönelik uyarılarda bulunan Trump, bu açıklamalarıyla yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

ABD VE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM

Haziran ayında, İsrail’in İran ile başlattığı çatışmaların ardından ABD’nin İran’ın Fordo nükleer tesisini bombalaması, iki ülke arasında gerilimin artmasına yol açmıştı. Bu olaylar sırasında, ABD ve İsrail tarafından İran yönetiminin meşruiyeti sorgulanırken, İran halkında da devrim çağrılarına varan çeşitli tepkiler ortaya çıkmıştı.

İRAN’DAKİ PROTESTOLAR

İran’da döviz kurundaki yükselişle birlikte esnaflar ve tüccarlar öncülüğünde başlayan eylemler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüştü. İran riyali, bir gün içinde dolar karşısında rekor seviyede değer kaybederek, halkın alım gücündeki düşüş nedeniyle büyük bir rahatsızlık yarattı.

