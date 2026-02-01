Dört Elektronik Para Kuruluşunun İzinleri İptal Edildi

Kararlara göre, Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, BSM Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ, Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Tasfiye Halinde Mypayz Ödeme Kuruluşu AŞ’nin, ödeme ve/veya elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izinleri iptal edildi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, bu firmalara daha önce 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde tanınan faaliyet izinleri, Kanun’un 16’ncı ve 19’uncu maddeleri gereğince sona erdirildi.

İZİN KALDIRILMASI ŞİRKETLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN KAYNAKLANIYOR

İzin iptallerinin, söz konusu şirketlerin mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle gerçekleştirildiği ifade edildi.