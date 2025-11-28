Dörtyol’da Zabıta Denetiminde Skandal Bulgu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gıda üretimi yapan işletmelere yönelik zabıta ekipleri kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Kontroller sırasında, Levent Börek isimli işletmenin deposunda son kullanma tarihinin üzerinden tam 3 yıl geçmiş dondurulmuş ürün bulundu.

SKT’Sİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER TOPLANDI!

Denetimler esnasında ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen koşulları ve gıda güvenliği standartları detaylı bir şekilde incelendi. Yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulunduran bazı işletmelere tutanak tutuldu. Söz konusu ürünler, zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere toplandı. Ayrıca, ruhsatsız faaliyet göstermekte olan işletmelere eksikliklerini gidermeleri için yarına kadar süre verildi. Yetkililer, bir sonraki denetimde gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelerin ruhsatları ile hijyen kurallarına aykırılık gerekçesiyle mühürleneceğini bildirdi.

İŞLETME PERSONELİ İFADE VERDİ

Zabıta ekiplerinin Levent Börek’te gerçekleştirdiği denetim sırasında, son kullanma tarihi geçmiş dondurulmuş ürünler fark edildi. İşletme personeli bu duruma karşı “Bu iade ürün, ben bunları hiç kullanmadım” diyerek savunmada bulundu. Ancak, zabıta müdürü Avan duruma tepki göstererek, “1, 2 ay değil geç kalmanız. Ben bunun satılıp sarılmadığını bilemem ki” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, tepsi içinde günlerce unutulmuş ve küflenerek tanınamaz hale gelen börek ile diğer son kullanma tarihi bitmiş ürünler ekipler tarafından imha edildi.