Döviz Kurlarında Gün Boyu Volatilite Sürüyor

Döviz piyasalarındaki hareketlilik 28 Ocak 2026 Çarşamba günü de devam etti. Sabah saatlerinde Dolar/TL 43,40 seviyesine ulaşarak günün en yüksek değerlerinden birine erişti. Saat 07.17 itibarıyla dolar/TL 43,3969 alış, 43,4258 satış fiyatları üzerinden işlem görürken, aynı dakikalarda Euro/TL ise 52,12 TL civarındaki seyrini korudu.

GÜN İÇİ DALGALANMA

Günün erken saatlerinde Dolar/TL’nin 43,13–43,14 bandında, Euro/TL’nin 50,43 TL seviyesinde olduğu görüldü. Bu durum, döviz kurlarında gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerin yaşandığını ortaya koyuyor.

TCMB VE ULUSLARARASI PİYASALAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bir önceki günkü efektif kurunu alışta 43,2855 TL, satışta ise 43,4590 TL olarak yayımlamıştı. Uluslararası piyasalarda ise bir önceki gün akşam saatlerinde Euro/Dolar paritesi 1,1966, Sterlin/Dolar 1,3787 ve Dolar/Yen 153,99 seviyelerinde işlem gördü.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMESİ

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası ile ilgili beklentiler ve jeopolitik risklerin döviz kurlarındaki oynaklığı artırdığını ifade ediyor. Döviz piyasalarında gün boyunca volatilitenin devam etmesi bekleniyor.