Döviz Kurlarında Yükseliş: Dolar ve Euro Rekor Peşinde

doviz-kurlarinda-yukselis-dolar-ve-euro-rekor-pesinde

KÜRESEL PİYASALARDA HAREKETLİLİK

Küresel piyasalarda önemli bir hareketlilik gözlemleniyor. Döviz kurlarında yukarı yönlü dalgalanmalar yaşanırken, dolar ve Euro yeni rekor seviyelere yaklaşmış durumda. Dolar/TL kuru, haftanın ikinci işlem gününde kısmi yükselişler gösteriyor. Bugün uygulanan sabah seansında, saat 08.42 itibarıyla Dolar/TL, 43,38 seviyesine çıkarak yeni bir rekor seviyesine ulaşmayı hedefliyor.

DÖVİZ KURLARINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Euro/TL de yeni günde yukarı yönlü hareketliliğini sürdürüyor. Gece seansında Euro/TL, 51,66 seviyesine yükselerek rekor kırdı. Sabah seansında ise 08.38’de 51,55 seviyesinde işlem görüyor. Bu yükseliş, Euro’nun değer kazandığını gösteriyor.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞÜŞTE

Dolar, küresel piyasalarda ardı ardına gelen satışlarla değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar endeksi, yatırımcıların değerli metallerle ilgilenmeleri ve dolara olan talebin azalmasıyla 97 seviyesine doğru gerileyerek son dört ayın en düşük seviyelerini test ediyor. Dolar endeksindeki düşüşe rağmen Türk Lirası’ndaki değer kaybı, döviz kurlarında yukarı yönlü hareketi tetikledi. Dolar endeksindeki düşüş, Euro’nun değer kazanmasına da katkıda bulunarak döviz kurlarında yeni rekor seviyelerin oluşmasına yol açtı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Atlas Çağlayan Cinayetinde Tehdit Soruşturmasında Gözaltı

İstanbul'da Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehditler sebebiyle yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı.
Gündem

Döviz Kurlarında Yeni Rekorlar Bekleniyor

Döviz kurları yeni güne artışla başladı; Dolar ve Euro, hafta ortasında yeni zirvelere yaklaştı.
Gündem

Lazkiye Limanı’nda Sıvı Kokain Operasyonu Gerçekleştirildi

Kokain kaçakçılarının, operasyonlardan kaçmak için sıvı kokain üretimine yöneldiği belirlendi. Ele geçirilen madde, Lazkiye limanında yakalanarak komşu ülkeye gönderilmeye çalışıldı.
Gündem

Tarihi Kar Fırtınası Amerika’yı Vurdu: Faturalar Yükseliyor

AccuWeather, ABD'yi etkileyen büyük kar fırtınasının 200 milyon kişiyi kapsadığını ve mali zararının 105-115 milyar dolar arasında olacağını bildirdi.
Gündem

İran Hükümet Sözcüsü Muhacerani Savaş Tehditlerine Yanıt Verdi

İran, çatışma bölgelerindeki sorunları çözmek için diyalog ve istikrara ağırlık verirken, savaş durumuna da hazırlıklı olduklarını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.