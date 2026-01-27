Döviz Kurlarında Yükseliş: Dolar ve Euro Rekor Peşinde

KÜRESEL PİYASALARDA HAREKETLİLİK

Küresel piyasalarda önemli bir hareketlilik gözlemleniyor. Döviz kurlarında yukarı yönlü dalgalanmalar yaşanırken, dolar ve Euro yeni rekor seviyelere yaklaşmış durumda. Dolar/TL kuru, haftanın ikinci işlem gününde kısmi yükselişler gösteriyor. Bugün uygulanan sabah seansında, saat 08.42 itibarıyla Dolar/TL, 43,38 seviyesine çıkarak yeni bir rekor seviyesine ulaşmayı hedefliyor.

DÖVİZ KURLARINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Euro/TL de yeni günde yukarı yönlü hareketliliğini sürdürüyor. Gece seansında Euro/TL, 51,66 seviyesine yükselerek rekor kırdı. Sabah seansında ise 08.38’de 51,55 seviyesinde işlem görüyor. Bu yükseliş, Euro’nun değer kazandığını gösteriyor.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞÜŞTE

Dolar, küresel piyasalarda ardı ardına gelen satışlarla değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar endeksi, yatırımcıların değerli metallerle ilgilenmeleri ve dolara olan talebin azalmasıyla 97 seviyesine doğru gerileyerek son dört ayın en düşük seviyelerini test ediyor. Dolar endeksindeki düşüşe rağmen Türk Lirası’ndaki değer kaybı, döviz kurlarında yukarı yönlü hareketi tetikledi. Dolar endeksindeki düşüş, Euro’nun değer kazanmasına da katkıda bulunarak döviz kurlarında yeni rekor seviyelerin oluşmasına yol açtı.