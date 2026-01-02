Döviz Piyasalarında Doların Zayıf Seyri Sürüyor

ABD doları, 2025 yılı boyunca çoğu para birimi karşısında yaşadığı kayıpların ardından 2026’nın ilk günlerinde de zayıf seyrini sürdürüyor. Yatırımcılar, bu ay açıklanacak ekonomik verilerde faiz patikasına dair ipuçlarını dikkatle takip ediyor.

FAİZ FARKLARI DOLARI ETKİLİYOR

ABD ile diğer büyük ekonomiler arasındaki faiz farkının giderek daralması, döviz piyasalarında dolar üzerinde baskı yaratıyor. Bu dönem boyunca, 2025 yılı itibarıyla pek çok para birimi dolar karşısında önemli ölçüde değer kazanırken, Japon yeni bu süreçten sınırlı bir şekilde yararlanabilen tek istisna oldu.

EURO VE STERLİN İYİ PERFORMANS SERGİLİYOR

Euro, Asya işlemlerinin ilk saatlerinde 1,1752 dolar seviyesinde yatay bir seyir izledi. 2025 yılı içerisinde yüzde 13,5 değer kazanarak 2017 yılından bu yana en güçlü yıllık performansını gösterdi. Sterlin ise 1,3474 dolar seviyesinden işlem görerek geçen yılı yüzde 7,7 artışla tamamlayarak 2017’den bu yana en yüksek yıllık yükselişini gerçekleştirdi.

ZAYIF YEN ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Japon yeni, dolar karşısında 156,74 seviyesinde işlem görerek 2025 döneminde dolara karşı yüzde 1’in altında bir artış gösterdi. Kasım ayında görülen 157,90 seviyesindeki 10 ayın en düşük seviyesi, Tokyo’nun olası müdahaleleri hakkında endişeleri yeniden gündeme getirdi. Aralık ayı boyunca Japon yetkililerden gelen sert sözlü uyarılar, yeni bir toparlanma sağlasa da müdahale riski piyasalarda hala tartışma konusu olmaya devam ediyor.

PİYASALAR 2026’YA DAHA GÜÇLÜ GİRİYOR

Anthony Doyle, küresel ekonominin 2026 yılına makul bir ivmeyle girdiğini ve resesyon riskinin oldukça düşük kaldığını belirtti. Doyle ayrıca, ABD dışındaki ülkelerde merkez bankalarının faiz indirim döngüsünün zayıfladığını ve bunun piyasalardaki tek yönlü hareketleri sınırlayan bir etken olduğunu ifade etti.

DOLAR ENDEKSİNDE TARİHİ DÜŞÜŞ

Altı büyük para birimine karşı doların değerini ölçen dolar endeksi 98,243 seviyesine düştü. Endeks, 2025’te yüzde 9,4’lük bir gerilemeyle son sekiz yılın en büyük düşüşünü kaydetmiş oldu. Faiz indirimleri, dalgalı ticaret politikaları ve Fed’in bağımsızlığına dair endişeler, dolar üzerindeki baskının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

ABD’DE GÖZLER İSTİHDAM RAPORUNDA

Gelecek hafta açıklanacak ABD istihdam raporu ve işsizlik başvuruları, iş gücü piyasasının durumu ve faizlerin yıl içinde izleyeceği patikaya dair önemli sinyaller verecek. Ayrıca, ABD Başkanı’nın Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine kimin atanacağı da piyasalar tarafından merakla takip ediliyor.

PİYASALAR GÜVERCİN BİR FED BEKLİYOR

Yatırımcılar, Başkan’ın seçeceği ismin daha güvercin bir tutumla faiz indirimlerine yönelebileceği düşüncesindeler. Başkan, geçen yıl Fed’i ve Powell’ı faizleri yeterince hızlı indirmemekle eleştirmişti. Piyasalar, 2026 yılı için iki faiz indirimi fiyatlarken, Fed yetkililerinin beklentileri de bu yönde şekilleniyor.

AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA DOLARI GÜÇLENİYOR

Avustralya doları, yeni yıla yüzde 0,1 artışla 0,66805 dolar seviyesinden giriş yaptı. Para birimi 2025’te yaklaşık yüzde 8 yükselerek 2020’den bu yana en iyi yıllık performansını gösterdi. Yeni Zelanda doları ise son üç yıllık kayıp serisini geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 3’lük bir artışla sonlandırarak 0,5755 dolar seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.