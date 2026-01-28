Döviz Piyasalarında Rekor Seviyeler Görüldü

DÖVİZ PİYASALARINA SIK SIK GİRİŞLER OLDU

Döviz piyasalarında hareketlilik, 28 Ocak 2026 tarihindeki işlem gününde de kendini gösterdi. Sabah saatlerinde Dolar/TL 43,40 seviyelerine ulaşarak gün içerisinde en yüksek değerlerinden birini gördü. Saat 07.17 itibarıyla Dolar/TL 43,3969 alış, 43,4258 satış seviyeleri üzerinden işlem görüyordu. Aynı dakikalarda Euro/TL ise 52,12 TL civarında işlemde bulunuyordu.

DAĞILIMDAKİ DALGALANMALAR

Günün erken saatleri itibarıyla Dolar/TL’nin 43,13-43,14 bandında, Euro/TL’nin ise 50,43 TL seviyelerinde olduğu gözlemlendi. Bu durum, kurda gün boyunca yukarı yönlü bir hareketlilik yaşandığını ortaya koyuyor.

TCMB’NİN AÇIKLAMALARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), önceki günün efektif kurunu Dolar için alışta 43,2855 TL, satışta ise 43,4590 TL olarak açıklarken, uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesinin dün akşam saatlerinde 1,1966, sterlin/doların 1,3787 ve dolar/yenin 153,99 seviyelerinde işlem gördüğü bildirildi.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ ETKİLER

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına yönelik beklentiler ve jeopolitik risklerin döviz kurlarındaki dalgalanmayı artırdığını belirtiyor. Döviz piyasalarında gün içerisinde volatilitenin devam etmesi bekleniyor.