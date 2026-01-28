Hakan Fidan: İran’a Saldırı Yanlış ve Gereksiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın Al Jazeera kanalındaki röportajında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, İran’a savaş açmanın son derece yanlış olduğunu belirterek, “İran’a saldırmak yanlıştır. Savaşı yeniden başlatmak yanlıştır. Siz (müzakereye) başladığınızda, İran nükleer dosya üzerinde yeniden müzakere etmeye hazır.” ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, Amerikalılara devamlı olarak İran’la ilgili konuları ayrı ayrı ele almalarını tavsiye ettiklerini vurguladı. “Amerikalılara her zaman tavsiyem şu oldu, İran’la dosyaları tek tek kapatın, nükleerle başlayın, kapatın, sonra diğerlerine geçin. Hepsini bir bütün içinde sunarsanız İranlı dostlarımızın hazmetmesi ve işlemesi çok zor olur, hatta bazen küçük düşürücü görünebilir.” dedi.

İRAN’IN STRATEJİK KONUMU

Fidan, bazı analistlerin ABD’nin güçlü merkezi devletlerle ilişkilere öncelik verdiği ve devlet dışı aktörleri dışladığı yeni bir bölgesel düzen konusunu tartıştıklarını ifade etti. Bu bağlamda, “Peki bu tabloda İran nerede duruyor veya durmalı?” sorusunu yanıtladı. “İran gerçekten mükemmel bir konumda durabilir. Mevcut statükodan bahsetmiyorum, İran’ın sergileyebileceği kapasite ve kabiliyetlerden söz ediyorum.” açıklamasında bulundu.

REGİYONDA GÜVEN ARAYIŞI

İki ay önce İran’da bulunduğunu ve İranlı muhataplarıyla açık bir iletişim kurduğunu anımsatan Fidan, İran’ın bölgedeki güven ortamını tesis etmesi gerektiğine dikkat çekti. “Bölge ülkeleri tarafından nasıl takip edildiklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü onlar hiçbir yere gitmiyor, biz de hiçbir yere gitmiyoruz.” diyen Fidan, bu durumun önemini vurgulayarak, “Ulus devletler sistemi içinde ideolojilerimiz, rejimlerimiz, mezheplerimiz ve diğer her türlü farklılığımıza rağmen, bölgemizde nasıl işbirliği yapacağımızı ve birlikte nasıl çalışacağımızı bilmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.