Fenerbahçe Chermiti İddiasını Resmen Yalanladı

fenerbahce-chermiti-iddiasini-resmen-yalanladi

Tedesco’nun isteği üzerine forvet transferini tamamlamak için harekete geçen Fenerbahçe, birçok futbolcuyla anılmaya başladı. Bu isimlerden biri ise Rangers’ta forma giyen Youssef Chermiti.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Alınan son bilgilere göre, Fenerbahçe yönetimi Youssef Chermiti’nin menajer kanalıyla önerildiğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerin Portekizli futbolcuya karşı herhangi bir ilgilerinin bulunmadığı belirtildi.

TEKLİFLER VE İDDİALAR

Medya organlarında yer alan haberlerde, Fenerbahçe’nin Chermiti için bir teklif yaptığı ve Rangers’ın bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi. Ayrıca, sarı-lacivertli ekibin ikinci bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

